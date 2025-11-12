Afinal, procura por gás e petróleo vai crescer até 2050. Conheça o World Energy Report em 10 pontos

O novo World Energy Outlook da Agência Internacional de Energia (AIE) aponta para que a procura por petróleo e gás natural vai continuar a aumentar até 2050. Isto é, 20 anos mais tarde do que tinha sido estimado no relatório anterior.

A diferença prende-se com o facto de a AIE ter voltado a adotar o Cenário de Políticas Correntes (CPC), que assume apenas políticas energéticas já implementadas, sem novos compromissos ou revisões, para modelar as suas projeções. A agência tem estado sob pressão dos EUA, o seu principal financiador, com o secretário da Energia, Chris Wrigh, a considerar “sem sentido” as previsões de um pico do petróleo em 2030.

Face ao atual posicionamento do Governo dos EUA em relação à política climática e de energia, mas também de outros países, a AIE resolveu voltar ao cenário mais conservador, usado pela última vez em 2019.

