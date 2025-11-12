Justiça

Alegações finais do processo Saco Azul do Benfica marcadas para 5 de dezembro

  Lusa
  11:59

As alegações finais do processo Saco Azul, que julga alegada fraude fiscal da Benfica SAD, Luís Filipe Vieira e Domingos Soares de Oliveira, estão marcadas para 5 de dezembro.

Segundo a mesma fonte, a produção de prova terminou na segunda-feira (10 de novembro), tendo o tribunal agendado o início das alegações finais para 5 de dezembro, às 09h30, no mesmo dia em que o clube encarnado recebe o bicampeão Sporting, para a 13.ª jornada da I Liga de futebol.

O processo remonta a 2017 e baseia-se em suspeitas de alegada utilização fraudulenta de verbas ligadas ao Benfica para pagamento a terceiros, no valor total de cerca de 2,2 milhões de euros faturados à Benfica SAD e Benfica Estádio.

Luís Filipe Vieira, que presidiu ao clube entre 2003 e 2021 e recentemente foi candidato nas eleições encarnadas, responde por três crimes de fraude fiscal qualificada e 19 de falsificação de documento, tal como Domingos Soares de Oliveira – que se manteve na SAD do Benfica após a saída do antigo presidente, em 2021 – e o ex-diretor financeiro do Benfica Miguel Moreira, em coautoria com a empresa QuestãoFlexível e o arguido José Bernardes.

O Ministério Público acusa a SAD do Benfica de dois crimes de fraude fiscal qualificada, enquanto a sociedade Benfica Estádio de um crime de fraude fiscal e 19 de falsificação de documento, num processo em que são também arguidos Paulo Silva e José Raposo.

O procurador Hélder Branco dos Santos acusou ainda a empresa QuestãoFlexível dos mesmos crimes, sendo que José Bernardes responde também por branqueamento de capitais.

O processo Saco Azul começou a ser julgado em abril no Juízo Central Criminal de Lisboa.

