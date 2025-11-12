Aliança de pagamentos cofundada pela SIBS expande para Grécia, Polónia e Escandinávia

A Aliança de Pagamentos Europeia (EuroPA – European Payments Alliance), da qual a portuguesa SIBS é membro fundador, anunciou esta quarta-feira na Web Summit a expansão até à Grécia, Polónia e Escandinávia, o que permite abrange mais de 100 milhões de utilizadores de dez países da Europa.

Além da dona do Multibanco e dos outros parceiros iniciais — o italiano Bancomat Pay e o espanhol Bizum — entram em jogo as soluções europeias de pagamentos móveis Blink (Polónia), Dias/Iris (Grécia) e Vipps MobilePay (Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia). Assim, esta união entre soluções permite realizar transações transfronteiriças (cross border) entre cada uma. Ou seja, entre os “MB Ways” de cada país.

A ideia é que transferir dinheiro entre cidadãos europeus em diferentes geografias seja simples (e acessível) como se estivessem no mesmo sítio — e apenas com um telemóvel. Os novos membros na aliança dão “conveniência e segurança dos pagamentos digitais, concretizando o objetivo do EuroPA de promover a interoperabilidade e a soberania dos pagamentos digitais na Europa”.

Na Web Summit 2024, a SIBS, através do MB Way, a Bancomat e a Bizum realizaram as primeiras operações de pagamento instantâneas transfronteiriças com base em padrões e infraestruturas europeias. Desde junho, os utilizadores deste trio enviam dinheiro de forma instantânea para utilizadores das outras aplicações.

“Avançámos bastante no último ano. Fizemos a prova de conceito das primeiras soluções com Bancomat este ano e já vemos milhares de transações sem sequer termos comunicado muito. As pessoas começaram por si a ir ao MB Way ou ao Bancomat e fazer transferências para os amigos e familiares de forma simples”, referiu Teresa Mesquita, Chief Operating Officer (COO) da SIBS, numa masterclass na cimeira tecnológica, que decorre em Lisboa até quinta-feira.

“Está acima do que ambicionámos em 2025. À medida que os europeus vão para Itália, Espanha ou Portugal verão com mais normalidade transferir para os seus pares”, comentou Fernando Rodríguez Ferrer, Chief International Business Officer da espanhola Bizum, no mesmo painel, que reuniu os representantes das marcas de pagamentos aliadas.

A CEO do sistema interbancário grego Dias, que tem aproximadamente 4,2 milhões de utilizadores, ambiciona aumentar de dimensão com o apoio da EuroPA e relatou que está a receber contactos de concorrentes e operadores asiáticos interessados no que se faz na Europa. Nesta área, Stavroula Kampouridou deu o exemplo da chinesa WeChat e de outras apps indianas.