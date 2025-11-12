Até 20 mil condutores vão pagar duas vezes IUC até fevereiro

As novas regras, que preveem que o Imposto Único de Circulação (IUC) seja cobrado apenas em fevereiro, vão fazer com que “entre 15 a 20 mil” detentores de veículos com matrículas registadas em dezembro tenham de pagar o imposto por duas vezes em três meses ou menos — a primeira vez até ao último dia deste ano e a segunda logo depois, no início de 2026.

“Esse valor abrange quer automóveis que se encontram em circulação, quer os que ainda estão em stand à espera de comprador, que também estão sujeitos ao imposto”, explica Nuno Silva, presidente da Associação Portuguesa do Comércio Automóvel, citado pelo Jornal de Notícias (acesso pago).

Os planos do Governo, que ainda têm de receber ‘luz verde’ do Parlamento, preveem que o IUC até 100 euros seja liquidado de uma só vez, em fevereiro, enquanto o imposto acima desse montante pode ser dividido em duas prestações, a serem pagas até outubro.