Bateria pessoal de Francisco Pinto Balsemão em exposição no Porto Drum Show

O Porto Drum Show 2025 vai prestar homenagem a Francisco Pinto Balsemão e ter em exposição a bateria pessoal do antigo primeiro-ministro e fundador do Expresso e da SIC.

A edição deste ano do Porto Drum Show, que decorre entre 14 e 16 de novembro na Alfândega do Porto, presta homenagem a Francisco Pinto Balsemão. No evento vai inclusive estar em exposição a bateria pessoal do antigo primeiro-ministro e fundador do Expresso e da SIC, cedida pela sua família.

O instrumento, que o acompanhou durante décadas, estará em exibição na Alfândega do Porto, “simbolizando o diálogo entre cultura, sensibilidade e paixão pela música que sempre caracterizou o homenageado“.

Além disso, ainda no âmbito do evento, será também entregue o Prémio Personalidade Porto Drum Show 2025, “distinguindo o legado de Francisco Pinto Balsemão e a forma como a sua ligação à música continua a inspirar gerações”, refere-se em nota de imprensa.

“Personalidade amplamente reconhecida pelo seu papel na construção da paisagem cultural e mediática do país, Balsemão foi também, ao longo da vida, um apaixonado pela música, em particular pela percussão. Na intimidade do seu tempo livre, encontrava na bateria um espaço de expressão pessoal, um contraponto de ritmo e liberdade à exigência do pensamento e da ação pública”, lê-se na mesma nota.

Jornalista, ex-primeiro-ministro e empresário, Balsemão deixou um legado indelével na política e na comunicação social do país. Morreu no dia 21 de outubro, aos 88 anos.