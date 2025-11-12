Banca

Centeno no BCE? Governo “vê sempre com satisfação” um português na corrida

Ministro das Finanças considera que falar em nomes ainda é extemporâneo, mas realça que "é sempre bom" para o país quando há um português na corrida a cargos internacionais.

O ministro das Finanças considera que “é sempre bom” quando um português tem possibilidade de chegar a um cargo internacional. É desta forma que Joaquim Miranda Sarmento comenta pela primeira vez publicamente a hipótese de Mário Centeno entrar na corrida ao cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE).

O Governo naturalmente como acontece sempre, e como aconteceu com o Dr. António Costa recentemente, vê sempre com satisfação quando um português pode chegar a um cargo internacional“, afirmou esta quarta-feira o ministro das Finanças em declarações aos jornalistas à entrada para a reunião do Eurogrupo, em Bruxelas.

Miranda Sarmento comentava assim as questões colocadas pelos jornalistas sobre o processo que arranca na reunião desta quarta-feira e que, como o ECO avança — e também a newsletter do Politico –, pode ter como desfecho Mário Centeno em Frankfurt.

Aquilo que se passará hoje [quarta-feira] no Eurogrupo é apenas a indicação do calendário e de todos os formalismo desse processo. A questão dos nomes ainda é extemporânea“, explicou o ministro das Finanças, garantindo que “a satisfação” de ver um português na corrida a um cargo internacional “é igual para todos”.

Neste sentido, reiterou que “é sempre bom para o país quando um português tem possibilidade de chegar a um cargo europeu ou internacional, como há vários casos”. Quando questionado sobre quais as condições que Centeno reúne para vice-presidente do BCE que não reunia para que o governo português o reconduzisse como governador do Banco de Portugal (BdP), Miranda Sarmento remeteu “essa análise” para mais tarde.

(Notícia em atualização)

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Centeno no BCE? “É sempre bom” um português na corrida

  • Aliança de pagamentos cofundada pela SIBS expande na Europa

  • “Trabalho do ministro é garantir infraestrutura perfeita”

  • Salários em Portugal cresceram acima da média na UE em 2024

  • Quase um terço dos desempregados encontrou emprego

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Centeno no BCE? Governo “vê sempre com satisfação” um português na corrida

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Exclusivo Arranca hoje a corrida de Centeno à vice-presidência do BCE

António Costa, Tiago Freire,

Pontapé de saída para a sucessão de Luis de Guindos é dado hoje na reunião do Eurogrupo. Governo português já tomou a decisão e vai apoiar a candidatura de Mário Centeno, mas há concorrência.