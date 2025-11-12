Centeno no BCE? Governo “vê sempre com satisfação” um português na corrida
Ministro das Finanças considera que falar em nomes ainda é extemporâneo, mas realça que "é sempre bom" para o país quando há um português na corrida a cargos internacionais.
O ministro das Finanças considera que “é sempre bom” quando um português tem possibilidade de chegar a um cargo internacional. É desta forma que Joaquim Miranda Sarmento comenta pela primeira vez publicamente a hipótese de Mário Centeno entrar na corrida ao cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE).
“O Governo naturalmente como acontece sempre, e como aconteceu com o Dr. António Costa recentemente, vê sempre com satisfação quando um português pode chegar a um cargo internacional“, afirmou esta quarta-feira o ministro das Finanças em declarações aos jornalistas à entrada para a reunião do Eurogrupo, em Bruxelas.
Miranda Sarmento comentava assim as questões colocadas pelos jornalistas sobre o processo que arranca na reunião desta quarta-feira e que, como o ECO avança — e também a newsletter do Politico –, pode ter como desfecho Mário Centeno em Frankfurt.
“Aquilo que se passará hoje [quarta-feira] no Eurogrupo é apenas a indicação do calendário e de todos os formalismo desse processo. A questão dos nomes ainda é extemporânea“, explicou o ministro das Finanças, garantindo que “a satisfação” de ver um português na corrida a um cargo internacional “é igual para todos”.
Neste sentido, reiterou que “é sempre bom para o país quando um português tem possibilidade de chegar a um cargo europeu ou internacional, como há vários casos”. Quando questionado sobre quais as condições que Centeno reúne para vice-presidente do BCE que não reunia para que o governo português o reconduzisse como governador do Banco de Portugal (BdP), Miranda Sarmento remeteu “essa análise” para mais tarde.
(Notícia em atualização)
