Com previsão de cinco milhões de encomendas, CTT contratam 970 pessoas e reforçam rotas ibéricas no Natal

Com o aproximar da época de festividades, os CTT – Correios de Portugal preparam-se para reforçar os seus serviços de tratamento e distribuição de encomendas. Antevendo um pico da atividade na segunda semana de dezembro, a empresa vai contratar 970 pessoas na Península Ibérica, operar em mais de 2.400 rotas e aumentar a capacidade de tratamento de encomendas para 800 mil por dia.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, os CTT detalham que a contratação de 970 pessoas a nível ibérico vai servir as áreas de operação, distribuição e apoio ao cliente da empresa, sendo que em Portugal o apoio ao cliente será complementado com uma assistente virtual inteligente, disponível 24 horas por dia (o chatbot “Helena”).

Para dar resposta ao aumento significativo da procura durante a peak season — período que decorre entre a Black Friday (28 de novembro) e o Dia de Reis (6 de janeiro) –, vão também operar com mais de 2.400 rotas suplementares. A cobertura ibérica integral das operações dos Correios será assegurada através dos 80 centros operacionais, 30 dos quais totalmente automatizados e 17 servindo os dois países.

Neste período, os CTT antecipam um crescimento do volume de envios em cerca de 15% em toda a Península Ibérica, “podendo ultrapassar os 30% na semana de maior movimento”, esperada para 8 a 14 dezembro. “Estima-se que, nessa semana, sejam processadas pelos CTT mais de cinco milhões de encomendas“, prevê ainda a empresa, que acrescenta que a distribuição diária nalguns dias desta campanha poderá ultrapassar o milhão de encomendas.

Em Portugal, o processamento será reforçado com a inauguração de um novo centro de processamento de encomendas em Rio de Mouro, na região de Lisboa, que terá “capacidade para abastecer toda a orla ocidental da área metropolitana”.

Por sua vez, no país vizinho, o aumento da capacidade está assegurado pela instalação, ao longo do último ano, de novos sorters automatizados em Madrid (Villaverde), Barcelona, Bilbau e em San Fernando de Henares.

Os CTT vão também alargar a distribuição de modo generalizado a sábados, domingos e feriados, sendo também, sempre que possível, antecipadas as recolhas junto dos clientes empresariais.

Além disso, os clientes dos Correios poderão contar com os mais de 20 mil pontos de entrega que fazem parte da rede collectt, que funcionam como alternativa à habitual entrega de encomendas em casa.

Enquanto em Portugal esta rede incorpora as Lojas e Pontos CTT, os Agentes Payshop e ainda os mais de 1.100 cacifos Locky espalhados por todo o país, os “nuestros hermanos” contam, em Espanha, com a collectt Express, “suportada em redes parceiras com importante penetração no território”, e “os primeiros cacifos Locky já instalados e em expansão”.

A empresa alerta, por fim, para a importância de os clientes estarem atentos a eventuais esquemas de phishing, apelando para que sigam “todos os procedimentos para assegurar a segurança dos seus dados pessoais e bancários”.