Corretora Verspieren reforça no Oeste com aquisição da Elísioseguros
A corretora aumenta presença na região com a aquisição da mediadora fundada em 1985 por Elísio Ferreira no Bombarral.
A corretora de seguros VCS – Verspieren acaba de aumentar a sua presença no Oeste com a aquisição da totalidade do capital da mediadora multimarca Elísioseguros, sediada no Bombarral e que no ano passado obteve cerca de 82 mil euros de receitas.
A corretora comenta que “esta operação representa um reforço significativo da presença da Verspieren na região Oeste, através da incorporação de uma mediadora de referência, com uma carteira sólida e uma relação de grande proximidade com os clientes”.
Segundo Elísio Ferreira, fundador da empresa, “este é um momento de continuidade e evolução. A integração na Verspieren permitirá dar aos nossos clientes acesso a soluções mais abrangentes e competitivas, sem perder o espírito de confiança e proximidade que sempre nos guiou”.
Para Ana Matos, Diretora Comercial da Verspieren e responsável pela operação na região centro, “a integração da Elísio Seguros é mais do que uma aquisição, é a união de valores. Trata-se de acolher profissionais experientes e reconhecidos localmente, reforçando a presença da marca e o compromisso da VCS com um serviço de excelência e proximidade”, disse.
