Custo da mão-de-obra na construção acelera quase 10% no fim do verão
Salários no setor da construção continuam a aumentar. Emprego também manteve trajetória de crescimento em setembro. Dados publicados pelo INE mostram igualmente uma subida de produção de 3%.
O custo da mão-de-obra na construção continua a aumentar, com as remunerações no setor a registarem uma subida homóloga de 9,7% em setembro, segundo os dados divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira. O emprego também continua a crescer a um ritmo mensal superior a 2%.
O índice de remunerações acelerou, em setembro, 1,8 pontos percentuais face à evolução registada em agosto (7,9%). Já o índice de emprego teve um acréscimo de 0,4 pontos percentuais, para uma variação homóloga de 2,7%.
Em cadeia, “a variação mensal do índice de emprego foi 0,7% (0,2% em setembro de 2024), enquanto a das remunerações se situou em -2,3% (-4,0% no mesmo mês de 2024)”, adianta o instituto.
Já o Índice de Produção na Construção registou uma subida homóloga de 3% em setembro, mais 0,3 pontos percentuais que no mês anterior.
A contribuir para a subida esteve a evolução positiva na construção de edifícios, que aumentou 3,8%, mais 0,2 pontos percentuais que em agosto. A engenharia civil passou de um crescimento de 1,4% no mês anterior, para 1,8% em setembro.
