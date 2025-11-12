Fátima Barros é a nova presidente da administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos

Fátima Barros, antiga líder da Anacom, foi nomeada presidente do Conselho de Administração (CA) da Fundação Francisco Manuel dos Santos. “Fátima Barros foi nomeada presidente do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) pelo Conselho de Curadores desta instituição”, indicou, esta quarta-feira, em comunicado.

Segundo a informação disponibilizada no site da fundação, o cargo de presidente do Conselho de Administração foi ocupado, até 5 de junho, por Gonçalo Saraiva Matias. A nova presidente do Conselho de Administração da fundação é curadora desde 2024, função que cessa agora, e é administradora não executiva na Brisa Concessão Rodoviária e no BPI, onde também é presidente da Comissão de Auditoria.

Esta responsável foi administradora não executiva da FFMS entre 2017 e 2023. Fátima Barros é doutorada e mestre em Economia pela Universidade Católica de Louvain e professora de Economia na Católica Lisbon School of Business & Economics.

Entre 2012 e 2017, foi presidente da Anacom – Autoridade Nacional de Comunicações e, antes disso (2004-2012), foi ‘dean’ (reitora) da Católica Lisbon. Já em 2015 assumiu a presidência do organismo da União Europeia que coordena e harmoniza a atuação dos reguladores nacionais das comunicações eletrónicas (BEREC).

“Assumo esta responsabilidade com um profundo sentido de missão e com firme compromisso de dar continuidade ao notável trabalho desenvolvido pelos meus antecessores. A Fundação Francisco Manuel dos Santos tem desempenhado um papel único na produção e divulgação de conhecimento da realidade portuguesa e continuará a fazê-lo com total independência, transparência e rigor científico”, afirmou, citada na mesma nota, Fátima Barros.