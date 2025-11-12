Governo admite aumentar subsídio de refeição na Função Pública já em 2026

O Governo admite aumentar o subsídio de refeição na Função Pública já em 2026, antecipando em um ano a subida, mas mantém a proposta inicial de um crescimento de apenas 10 cêntimos, o que significa que o subsídio de alimentação se fixará nos 6,10 euros por dia trabalhado, anunciou o secretário-geral da Fesap, José Abraão, no final da quarta ronda negocial com a secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, no Ministério das Finanças.

Já em relação à atualização salarial para o próximo ano não houve novidades: mantém-se nos 56,58 euros até cerca de 2.600 euros ou de 2,15% para ordenados superiores.

“Entramos com uma mão quase vazia e saímos com a outra sem nada, praticamente”, uma vez que foi “mais uma reunião onde o Governo admitiu apenas o aumento do subsídio de refeição já no ano de 2026, porque terá pensado melhor o ridículo que era prometer um aumento de 10 centímetros só em 2027″, lamentou o dirigente sindical que lidera a Federação dos Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesap).

José Abraão explicou que a “proposta é a mesma que foi entregue na última reunião, de 10 cêntimos”. Contudo, espera que o valor venha a ser “claramente superior, porque é ridículo”. “10 cêntimos nem sequer dão para comprar um pão, pelo menos que nos deem algo que dê para comprar um pão com manteiga ou queijo”, ironizou.

Com a atualização do subsídio de refeição apresentada pelo Executivo, o valor isento de IRS também irá subir para 6,10 euros, em 2026, para 6,20 euros, se for pago por transferência bancária. Se o abono for atribuído em cartão, o montante livre de imposto é superior em 70%: passando para 10,37 euros, em 2026.

De lembrar que, na proposta inicial, o Executivo apenas se comprometia com um aumento do abono a partir de 2027 ao ritmo de 10 cêntimos por ano até 2029, final da legislatura, o que significa que o subsídio de alimentação irá chegar aos 6,30 euros por dia trabalhado.

A última vez que o subsídio de refeição dos trabalhadores da Administração Pública foi aumentado foi em 2023 no Governo de António Costa, tendo subido para seis euros.

Já o subsídio de refeição pago em cartão isento de IRS e de contribuições para a Segurança Social subiu de 9,60 euros em 2024 para 10,20 euros em 2025, sendo esta uma medida que resultou do acordo tripartido de Concertação Social.

