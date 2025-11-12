Governo britânico defende BBC como “instituição nacional”. Trump renova acusações

A ministra da Cultura britânica defendeu a BBC e o seu papel, perante uma das suas piores crises. Trump reafirmou as acusações, justificando a ameaça de pedir mil milhões de dólares de indemnização.

O Governo britânico defendeu no parlamento a televisão pública BBC, perante uma das suas piores crises, após a demissão de dois diretores e a ameaça de um processo multimilionário pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

A firme defesa da BBC foi protagonizada pela ministra da Cultura, Lisa Nandy, numa sessão parlamentar de perguntas e respostas sobre o assunto. “A BBC não é simplesmente uma estação televisiva, é uma instituição nacional que pertence a todos nós”, afirmou.

“É, de longe, a fonte de notícias mais utilizada e fiável no Reino Unido, numa altura em que as fronteiras entre factos e opinião, entre notícias e polémicas, são cada vez mais ténues. É um farol de esperança para as pessoas aqui e em todo o mundo”, sustentou.

Além disso, recordou que a radiotelevisão pública britânica “é independente do Governo”, embora nesta crise, o executivo do primeiro-ministro, Keir Starmer, “tenha trabalhado em estreita colaboração com a BBC”.

Embora tenha reconhecido a existência de problemas graves que suscitavam preocupação, não os nomeou — nem mencionou o Presidente dos Estados Unidos — e dedicou a maior parte do seu discurso e das respostas aos deputados da oposição à defesa do papel da estação e do trabalho dos dois diretores que se demitiram.

A crise mais grave da BBC nos últimos anos ocorreu no passado domingo, com a demissão do seu diretor-geral, Tim Davie, e da sua diretora de informação, Deborah Turness, após a divulgação de um relatório interno que revelou que um programa emitido no verão passado tinha editado seletivamente um discurso de Donald Trump para dar a impressão de que este tinha incitado explicitamente à invasão do Capitólio (sede do Congresso norte-americano) nos distúrbios de janeiro de 2021.

Embora o Presidente norte-americano se tenha congratulado com as demissões, na segunda-feira enviou uma carta à BBC ameaçando processá-la por, pelo menos, mil milhões de dólares, caso a estação não cumpra três condições até sexta-feira à tarde: “O desmentido imediato, completo e justo” do programa, a emissão de um pedido de desculpas público e o pagamento de uma indemnização pelos danos causados.

Já depois das declarações da ministra da Cultura britânica no parlamento, Donald Trump insistiu novamente que vai ser obrigado a processar a estação pública britânica BBC por “enganar o público”.

Em declarações à cadeia norte-americana Fox News, Donald Trump reafirmou as acusações contra a BBC, justificando a ameaça de pedir mil milhões de dólares de indemnização à estação pública britânica.

Nos últimos meses, Trump processou a televisão norte-americana CBS por causa de uma edição da entrevista à ex-vice-Presidente norte-americana Kamala Harris no programa “60 Minutes”. O caso foi resolvido através de um acordo judicial.