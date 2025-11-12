Governo quer retroatividade da entrada em vigor do IVA a 6% na construção
Miguel Pinto Luz diz que o período "de discussão com a Assembleia da República não contará para a entrada em vigor do regime".
O ministro das Infraestruturas e Habitação disse esta quarta-feira que o Governo propôs garantir a retroatividade da entrada em vigor do IVA a 6% na construção, após associações do setor terem alertado que a demora na implementação o poderia paralisar.
“Não querendo ainda dar pormenores – mas sei que o mercado está expectante para perceber se o IVA a 6% só entrará em vigor após a aprovação ou se será antes – a intenção do Governo, aquilo que colocamos como alteração legislativa, é colocar antes”, disse Miguel Pinto Luz na abertura da XIII Semana da Reabilitação Urbana, na Casa da Arquitetura, em Matosinhos (distrito do Porto).
De acordo com o ministro, o período “de discussão com a Assembleia da República não contará para a entrada em vigor do regime”.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Governo quer retroatividade da entrada em vigor do IVA a 6% na construção
{{ noCommentsLabel }}