Grupo Lusiaves compra espanhola Avícola Segoviana

Cerca de um mês após adquirir a Oblanca, empresa de Leiria faz a minha primeira compra através da subsidiária espanhola. Escolha recaiu sobre distribuidora alimentar de Madrid que fatura 9,5 milhões.

O grupo Lusiaves, da família Mota Gaspar, voltou às compras em Espanha. A empresa de produção avícola com sede em Leiria, através da participada Oblanca, adquiriu a concorrente Avícola Segoviana.

A compra, que abrange o controlo maioritário a 100%, tem como objetivo consolidar a presença do grupo em Madrid e manter a estratégia de crescimento no mercado ibérico. A Lusiaves considera que com esta transação, cujo valor não foi divulgado, deu mais um “passo estratégico no reforço da sua presença em Espanha” e “consolida a posição além-fronteiras”.

“A integração da Avícola Segoviana reforça a nossa presença em Madrid e aumenta a capacidade de resposta às exigências do mercado espanhol, mas demonstra, sobretudo, a dinâmica e evolução do grupo Oblanca, uma prova da solidez desta parceria com o grupo Lusiaves e da ambição de crescimento que juntos estamos a concretizar”, afirmou o presidente e fundador do grupo, Avelino Gaspar.

Com 40 anos de experiência no setor, a Avícola Segoviana atua na distribuição alimentar, tanto de frescos como transformados de aves. Emprega mais de 60 pessoas e tem um volume de negócios anual na ordem dos 9,5 milhões de euros. Ao incluir este negócio no universo Lusiaves, a empresa familiar propõe-se a “elevar a proposta de valor” no mercado espanhol.

A aquisição acontece pouco mais de um mês após a Lusiaves anunciar que passou a controlar o grupo espanhol Oblanca, com sede em León, que emprega mais de 650 pessoas e que no ano passado registou um volume de negócios de 123 milhões de euros.

