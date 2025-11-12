Empresas

Infarmed suspende cosméticos Carpi e SeiBellaBrasil por incumprimento legal

  • Lusa
  • 16:56

Infarmed explica que os produtos cosméticos em que foi detetada a presença do ingrediente Butylphenyl methylpropional, proibido em cosméticos desde 2022.

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) determinou a suspensão imediata da comercialização e retirada do mercado de todos os produtos das marcas Carpi Cosméticos e SeiBellaBrasil, por incumprimento legal e uso de substância proibida.

Na sequência de uma inspeção à entidade Carpi Cosméticos Europa, o Infarmed identificou várias infrações legais na colocação de produtos cosméticos no mercado nacional.

Numa circular informativa publicada no site, o Infarmed explica que a Carpi Cosméticos Europa colocou vários produtos cosméticos no mercado nacional “sem que tivesse sido previamente acautelado o cumprimento das normas legais em vigor nomeadamente no que diz respeito à notificação de produtos, à identificação da Pessoa Responsável na União Europeia e aos requisitos de rotulagem”.

Além disso, foi detetada a presença do ingrediente Butylphenyl methylpropional, proibido em cosméticos desde 1 de março de 2022. “Os consumidores que possuam estes produtos não os devem utilizar”, alerta o Infarmed.

