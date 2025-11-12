Influencer. Relação desmente PGR sobre recurso pendente. Amadeu Guerra diz que não sabia desfecho

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) nega estar a apreciar qualquer recurso dos arguidos da Operação Influencer, avançou o Expresso esta quarta-feira.

Esta foi a resposta do tribunal de segunda instância, depois de Amadeu Guerra ter dito, na sexta-feira, que “existe um recurso interposto pelos arguidos relativamente ao correio eletrónico”, estando o Ministério Público dependente “do recurso no Tribunal da Relação, que está a ser apreciado”, para justificar a ausência de uma decisão do Ministério Público relativamente à Operação Influencer.

Ao ECO/Advocatus, a Procuradoria-Geral da República (PGR) explica que acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de Lisboa, desceu ao Tribunal Central de Instrução Criminal (Ticão) a 27 de outubro e chegou apenas no dia 10 de novembro ao DCIAP. “Até esse momento, não era do conhecimento nem dos magistrados do DCIAP, nem do Procurador-Geral”, diz a resposta enviada. “O acórdão julgou o recurso procedente. Estando em causa correio eletrónico de advogados, o Tribunal da Relação de Lisboa irá agora apreciar a eventual quebra do sigilo profissional. Neste momento, continua a não ser possível o acesso ao correio eletrónico dos advogados”.

“Foi apreendido correio eletrónico durante o processo, os arguidos interpuseram recurso. Enquanto não tivermos acesso à informação que está nos emails, não podemos avançar”, acrescentou, na sexta-feira, Amadeu Guerra à margem de um encontro dos Gabinetes de Apoio à Vítima, que decorreu na Procuradoria-Geral da República.

Nas mesmas declarações, Amadeu Guerra cometeu ainda um lapso em relação ao nome de António Costa, que rapidamente corrigiu, ao dizer que “o processo Influencer não é só o processo do ex-primeiro-ministro António Sócrates”.

O advogado do antigo primeiro-ministro António Costa disse à Advocatus que está “surpreendido” e “preocupado”. “Se antes as declarações do senhor Procurador-Geral me surgiram pouco claras por confundirem dois processos distintos, agora só posso ficar surpreendido e preocupado“, disse. “Afinal, nem a justificação que foi apresentada parece corresponder à realidade atual. E, assim, a verdade é que, no processo em que o meu constituinte foi ouvido, continuamos sem conhecer a razão pela qual o processo se mantém aberto e sem acesso ao mesmo. Entendo, por isso, que compete à PGR, e com urgência, esclarecer o que se passa“, acrescenta João Cluny.

Foi há dois anos que o país parou com as buscas à residência oficial do, à data, primeiro-ministro, António Costa. Um caso que levou à demissão do governante, horas depois. Mais de 730 dias depois as investigações “ainda prosseguem” e a “culpa” pode ser a complexidade das provas. “As investigações prosseguem, nomeadamente, com a análise do extenso e complexo acervo documental apreendido e restantes elementos recolhidos”, disse a Procuradoria-Geral da República em resposta à Advocatus, na semana passada.

Há um ano, o procurador-geral da República, Amadeu Guerra, assumiu esperar que a decisão da Operação Influencer estivesse “para breve”, embora alertando que depende “um bocado do processo”. Mas mais de 365 dias depois ainda não existem desenvolvimentos.

