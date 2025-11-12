‘Lobos’ sensibilizam para rastreio do cancro da próstata

“Para os Lobos, a prevenção é a melhor jogada” é o mote da campanha protagonizada pela Seleção Nacional de Rugby e que quer sensibilizar para a importância do rastreio do cancro da próstata.

É com o objetivo de reforçar o seu compromisso com a prevenção e consciencialização da luta contra o cancro que a Lusíadas Saúde lançou uma campanha de sensibilização sobre o rastreio precoce do cancro da próstata. Os ‘Lobos’ são os protagonistas.

No mês de sensibilização para a importância do rastreio do cancro da próstata, a Seleção Nacional de Rugby protagoniza assim a campanha que tem como mote “Para os Lobos, a prevenção é a melhor jogada”. A criatividade é da McCann.

Nesta iniciativa, “em que os jogadores passam a bola entre eles consoante o bigode que têm, os ‘Lobos’ reforçam a importância de um estilo de vida saudável e de exames regulares de rastreio do cancro da próstata”, refere-se em nota de imprensa.

Ainda no âmbito do ‘Novembro Azul’, movimento mundial de consciencialização sobre a saúde masculina, a Lusíadas Saúde lançou uma campanha protagonizada pelo ator Gonçalo Diniz e pela apresentadora Sofia Cerveira.

Sob o mote “O cancro também mudou a vida deles”, a iniciativa conta com o testemunho de Gonçalo Diniz, que em 2015 enfrentou publicamente um cancro, e da sua mulher Sofia Cerveira, que o apoiou e acompanhou durante o processo. “Com uma abordagem próxima e emocional, a campanha mostra como o cancro altera não só a vida de quem é diagnosticado, mas também daqueles que fazem parte da sua rede de apoio, demonstrando que cuidar é um ato partilhado“, descreve-se em comunicado.

Em Portugal são diagnosticados cerca de seis mil casos de cancro da próstata por ano, o que equivale a 21% de todos os tumores no homem, aponta a Lusíadas Saúde. “Em média, um em cada seis homens será diagnosticado com cancro da próstata ao longo da sua vida. Estes números elevados podem ser significativamente reduzidos com uma prevenção eficaz e um diagnóstico precoce“, conclui.