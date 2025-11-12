MetLife reforça seguro de vida grupo com cobertura de invalidez a 55%

A seguradora Vida Metlife aumentou a sua oferta para empresas com um seguro de Vida grupo com a opção de cobertura de invalidez total e permanente (ITP) a 55%.

Esta apólice coletiva permite, em caso de sinistro, que o trabalhador possa “aceder ao capital seguro caso os seus rendimentos financeiros sejam afetados em consequência de uma invalidez igual ou superior a 55%”, explicaram em comunicado. As opções de cobertura de 60% e 66% continuam também disponíveis.

Adicionalmente, “a cobertura de doenças graves” será feita com recurso a “capitais próprios”. Ou seja, os eventuais tratamentos serão suportados com capital autónomo, “sem comprometer o capital do seguro de Vida”, “ao contrário das típicas apólices coletivas, onde os eventuais tratamentos são suportados com o capital do seguro de Vida”.

Além dos benefícios para os colaboradores, a apólice pode também ser deduzida em sede de IRC para as empresas.

“Numa altura em que a gestão do talento é um dos maiores desafios para as empresas, é fundamental garantir uma proteção adequada para os trabalhadores. A possibilidade de assegurar uma proteção mais abrangente em casos de invalidez ou de doenças graves responde às necessidades reais de segurança e estabilidade, com benefícios concretos para quem emprega e para quem trabalha”, explica Ana Araújo, AVP & Head of F2F & Employee Benefits, da MetLife em Portugal.