Riscos & Produtos

MetLife reforça seguro de vida grupo com cobertura de invalidez a 55%

  • ECO Seguros
  • 15:09

O trabalhador vai poder aceder ao capital seguro em caso de invalidez igual ou superior a 55% e a cobertura de doenças graves será feita “sem comprometer o capital do seguro de vida".

A seguradora Vida Metlife aumentou a sua oferta para empresas com um seguro de Vida grupo com a opção de cobertura de invalidez total e permanente (ITP) a 55%.

Ana Araújo, AVP & Head of F2F & Employee Benefits, da MetLife em Portugal. “Numa altura em que a gestão do talento é um dos maiores desafios para as empresas, é fundamental garantir uma proteção adequada para os trabalhadores.”

Esta apólice coletiva permite, em caso de sinistro, que o trabalhador possa “aceder ao capital seguro caso os seus rendimentos financeiros sejam afetados em consequência de uma invalidez igual ou superior a 55%”, explicaram em comunicado. As opções de cobertura de 60% e 66% continuam também disponíveis.

Adicionalmente, “a cobertura de doenças graves” será feita com recurso a “capitais próprios”. Ou seja, os eventuais tratamentos serão suportados com capital autónomo, “sem comprometer o capital do seguro de Vida”, “ao contrário das típicas apólices coletivas, onde os eventuais tratamentos são suportados com o capital do seguro de Vida”.

Além dos benefícios para os colaboradores, a apólice pode também ser deduzida em sede de IRC para as empresas.

“Numa altura em que a gestão do talento é um dos maiores desafios para as empresas, é fundamental garantir uma proteção adequada para os trabalhadores. A possibilidade de assegurar uma proteção mais abrangente em casos de invalidez ou de doenças graves responde às necessidades reais de segurança e estabilidade, com benefícios concretos para quem emprega e para quem trabalha”, explica Ana Araújo, AVP & Head of F2F & Employee Benefits, da MetLife em Portugal.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Pedro Fernandes assume administração de vendas da DreamMedia

  • “Queremos ser um dos hubs tecnológicos mais dinâmicos”

  • Apoio a Centeno? Montenegro quer empenho para cargo no BCE

  • Presidente búlgaro veta lei para assumir controlo da Lukoil

  • Leitão Amaro aconselha ouvir “reivindicações” dos EUA

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

MetLife reforça seguro de vida grupo com cobertura de invalidez a 55%

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Metlife tem novo diretor de Corporate Business e Marketing

Carolina Neves Carvalho,

Rafael Mihanovich vai acumular o novo cargo com o de Regional Lead na região EMEA. Entrou na seguradora em 2013 como diretor de estratégia regional para a América Latina.