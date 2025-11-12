“Não penses só para quem. Pensa para quê”, diz a Fnac em campanha de Natal solidária

Para participar na campanha, os clientes podem efetuar o seu donativo a partir de um euro em qualquer loja Fnac ou no site, "transformando a sua compra num ato de generosidade".

É sob o mote “Não penses só para quem. Pensa para quê” que a Fnac lança a sua campanha solidária de Natal, que se estende até 6 de janeiro e vai apoiar mais de 20 instituições.

“O Natal é tempo de partilha e de proximidade. Queremos que cada cliente sinta que está a fazer parte de algo maior. Com esta campanha, vamos além da compra: criamos uma rede de solidariedade nacional que faz a diferença nas comunidades onde estamos“, diz Inês Condeço, diretora de marketing e comunicação da Fnac Darty Portugal, citada em comunicado.

Para participar na campanha, os clientes podem efetuar o seu donativo a partir de um euro em qualquer loja Fnac, indicando o valor desejado a um operador de caixa, ou diretamente nos balcões de embrulho disponíveis em algumas lojas. Para quem prefere a comodidade do online, basta adicionar o donativo ao cesto de compras em fnac.pt, “transformando a sua compra num ato de generosidade”.

A marca garante que “100% da receita angariada reverterá diretamente a favor das associações apoiadas”, que este ano ascendem a mais de 20: Animais de Rua, SOS Oncológico, Associação Mais Proximidade, Associação Desejos dos Pequeninos, Acaso, Liga dos Amigos do Centro Hospitalar de Gaia, Effectus, Aipar, Associação Protetora da Criança, APPACDM, Ser Alternativa, ACISJF, Agrupamento Escuteiros 1311 Abraveses, Agrupamento Escuteiros 1233 Almalaguês, Agrupamento Escuteiros Torres Novas 65, Agrupamento Escuteiros 55, Amorama, Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Guimarães, Cruz Vermelha, AMI e Crescer.

“Ao contribuir para estas associações, os portugueses estão a ajudar a criar uma rede de apoio que transforma vidas perto de si, uma vez que cada loja apoia uma causa local, reforçando o lema pensar global e agir local“, refere-se ainda em nota de imprensa.