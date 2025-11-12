Ó Capital entra na estrutura acionista da Systemic

A Ó Capital, holding empresarial liderada por Sara do Ó, anunciou esta quarta-feira a entrada no capital da Systemic, consultora especializada em gestão sustentável, ESG e financiamento climático. Na estrutura acionista da Systemic entrou também a Akitsu e a AYRNeutral.

“Integrar a Systemic é reconhecer que o futuro da economia passa pela sustentabilidade“, diz a CEO e cofundadora da Ó Capital. “Queremos apoiar o crescimento de empresas que, tal como a Systemic, unem rentabilidade e propósito e ajudam a transformar o tecido empresarial português, em especial as PME, para um futuro mais competitivo e responsável”, acrescenta.

Para a CEO da Systemic, Sofia Santos, “a entrada destes sócios evidencia que o tema da sustentabilidade e dos riscos ESG é fundamental para a competitividade das empresas e dos países“, adiantando que “esta nova Systemic tem tudo para surpreender.”

A Akitsu, representada por Angela Lucas, contribui com experiência técnica em sustentabilidade, carbono e investimento responsável, fortalecendo a ponte entre o setor financeiro e a transição verde. “O mercado da sustentabilidade precisa de uma oferta integrada e, para a Systemic, isso representa uma oportunidade para fazermos mais, melhor e diferente”, refere Ângela Lucas, da Akitsu.

Já a AYRNeutral, spin-off do Centro de Engenharia e Desenvolvimento (CEiiA), representada por Vladimiro Feliz, traz a componente tecnológica e de inovação, através da plataforma AYR, que quantifica, valoriza e recompensa comportamentos sustentáveis na mobilidade de pessoas e bens. “Acreditamos numa nova economia onde se valoriza o que não polui e a Systemic é o parceiro certo para acelerar essa mudança com escala, rigor e ambição”, avança Vladimiro Feliz.

“Esta nova fase marca o início de uma etapa de expansão nacional e internacional, construída sobre o trabalho já realizado pela Systemic em Portugal e em vários países africanos, em colaboração com empresas e instituições multilaterais”, lê-se no comunicado enviado pela holding empresarial liderada por Sara do Ó.

Criada em 2013, a consultora Systemic trabalha com empresas líderes, PME, autarquias e instituições em Portugal e em mercados internacionais, incluindo Angola, Moçambique, Cabo Verde e Ruanda.

A Ó Capital é um grupo económico com participações em 25 empresas de diversos setores em Portugal, incluindo contabilidade e consultoria, saúde, cosmética, restauração e empresas de media. A estrutura acionista da Ó Capital é composta por Sara do Ó, Filipa Xavier de Basto, Pedro Lourenço Marques, Manuel Cota Dias, Hugo Salgueiro e Luís Palma da Graça.