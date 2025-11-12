Política

Partido ADN paga avença mensal a Joana Amaral Dias através da consultora do marido

Compensação mensal de 4 mil euros por participar em campanhas do partido, eventos públicos ou debates televisivos é paga através da empresa de consultoria informática do marido da psicóloga.

Joana Amaral Dias confrontou Pedro Nuno Santos durante uma ação de campanha eleitoral do PS para as legislativas realizadas em maio deste anoLusa

O partido Alternativa Democrática Nacional (ADN) paga uma avença mensal de 4 mil euros a Joana Amaral Dias pelas participações da psicóloga em campanhas do partido, eventos públicos ou debates televisivos. Paga através da empresa do marido da psicóloga, a Mutant Expression, uma firma de consultoria informática com sede em Lisboa.

A notícia faz manchete no Correio da Manhã (acesso pago), a quem o líder do partido, Bruno Fialho, disse “não [considerar] que o que ela presta ao partido sejam serviços, mas até poderiam ser, como por exemplo quilómetros feitos em prol do partido”. No entanto, admite os pagamentos à empresa, sem revelar o teor dos serviços prestados no âmbito da avença.

O partido ADN conseguiu recolher 81.594 votos nas eleições legislativas deste ano — ficou em nono lugar e perto de eleger um deputado –, pelo que recebe uma subvenção da Assembleia da República. Fialho diz que não vê razões para o partido “deixar de apoiar Joana Amaral Dias nas presidenciais” de janeiro de 2026. A candidatura ainda recolhe assinaturas.

