Partido ADN paga avença mensal a Joana Amaral Dias através da consultora do marido

O partido Alternativa Democrática Nacional (ADN) paga uma avença mensal de 4 mil euros a Joana Amaral Dias pelas participações da psicóloga em campanhas do partido, eventos públicos ou debates televisivos. Paga através da empresa do marido da psicóloga, a Mutant Expression, uma firma de consultoria informática com sede em Lisboa.

A notícia faz manchete no Correio da Manhã (acesso pago), a quem o líder do partido, Bruno Fialho, disse “não [considerar] que o que ela presta ao partido sejam serviços, mas até poderiam ser, como por exemplo quilómetros feitos em prol do partido”. No entanto, admite os pagamentos à empresa, sem revelar o teor dos serviços prestados no âmbito da avença.

O partido ADN conseguiu recolher 81.594 votos nas eleições legislativas deste ano — ficou em nono lugar e perto de eleger um deputado –, pelo que recebe uma subvenção da Assembleia da República. Fialho diz que não vê razões para o partido “deixar de apoiar Joana Amaral Dias nas presidenciais” de janeiro de 2026. A candidatura ainda recolhe assinaturas.