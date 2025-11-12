Pedro Fernandes reforça DreamMedia como administrador de vendas e produto

Pedro Fernandes esteve durante 27 anos no grupo Impresa. Foi diretor comercial da dona da SIC e Expresso até janeiro deste ano, altura em que foi substituído por João Paulo Luz.

A DreamMedia anunciou a entrada de Pedro Fernandes como administrador de vendas e produto, integrando a nova comissão executiva do grupo. Pedro Fernandes foi diretor comercial da Impresa, dona da SIC e Expresso, até janeiro deste ano.

“A entrada do Pedro Fernandes reforça a nossa visão e a nossa capacidade de execução. A DreamMedia está mais forte do que nunca, com a estrutura, as pessoas e o foco certo: oferecer às marcas e às agências o futuro da comunicação exterior em Portugal”, diz Ricardo Bastos, CEO do grupo, citado em comunicado.

Com mais de 25 anos de experiência, Pedro Fernandes é “reconhecido pela sua visão estratégica e credibilidade no relacionamento com marcas e agências”, sendo que a sua chegada “reforça a ambição da DreamMedia em elevar o nível de profissionalização e excelência comercial, num momento em que o setor out-of-home vive a maior transformação da última década“, refere-se em nota de imprensa.

Pedro Fernandes entrou na SIC em 1997 como account director, tendo cerca de sete anos mais tarde assumido o cargo de diretor comercial da estação, segundo o seu perfil de LinkedIn. Em 2012 passou a diretor comercial do grupo, cargo que ocupou até ao início deste ano, altura em que foi substituído por João Paulo Luz.

Na nova comissão executiva — que passa agora a contar com Pedro Fernandes –, António Moita mantém-se como administrador de relações institucionais. “É uma clara delegação de poderes do CEO, Ricardo Bastos, em profissionais de topo, para acelerar a transformação do grupo e consolidar a sua liderança“, refere-se ainda em nota de imprensa.