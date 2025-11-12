Portugal anuncia 1,5 milhões na COP para apoiar política climática dos países lusófonos

A ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, anunciou que Portugal vai destinar 1,5 milhões de euros para financiar um programa de transparência de políticas climáticas destinadas aos países lusófonos.

“Acreditamos que é um investimento em algo fundamental, na luta contra as alterações climáticas, na capacitação dos países lusófonos para melhor enfrentarem os desafios em todas as áreas de clima“, afirmou a ministra, na 30.ª Conferência das Partes (COP30), que tem lugar em Belém, no Brasil, de 10 a 21 de novembro.

Os fundos do programa serão alocados a partir de janeiro de 2026 e ao longo dos próximos cinco anos. A Bélgica também já se comprometeu a participar.

A governante referiu ainda que, com a constituição da Agência para o Clima (ApC), o Governo pretende reforçar o papel de Portugal na cooperação internacional no âmbito do clima, nomeadamente através do apoio direto a projetos, na capacitação e na troca de experiências, apoiado em equipas técnicas.

Maria da Graça Carvalho fez ainda o balanço de que, entre 2017 e 2024, Portugal apoiou 79 projetos em países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, nas áreas da água, resíduos, clima, num valor de aproximadamente 18 milhões de euros.

Este é o segundo compromisso financeiro que Portugal assume no âmbito da cimeira climática. Na passada quinta-feira, num encontro de líderes em antecipação da COP30, o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, anunciou que Portugal iria contribuir com um milhão de euros para o Fundo Florestas Tropicais, tornando-se o segundo país depois do Brasil a declarar investimento neste fundo global.