Portugal tem mais de 5 mil startups, que exportam mais de 1,5 mil milhões
Ecossistema de startups emprega cerca de 28 mil pessoas, e paga uma média de 2.200 euros de salário, informa o relatório “Portugal’s Startup Ecosystem 2025: From Growth to Consolidation”.
Portugal tem mais de cinco mil startups, mais 8% do que no ano passado, que empregam cerca de 28 mil pessoas, geram 2,8 mil milhões de euros em volume de negócios e exportam mais de 1,5 mil milhões, revela o relatório “Portugal’s Startup Ecosystem 2025: From Growth to Consolidation”, desenvolvido pela Startup Portugal em conjunto com a Informa D&B, divulgado esta quarta-feira, durante a Web Summit, em Lisboa.
Num ano, o número de startups subiu 8%, para 5.091, tendo o número de pessoas empregadas aumentado 8%, para cerca de 28 mil pessoas.
Em termos de volume de negócios, o ecossistema viu subir em 9% as receitas, para 2.856 milhões de euros, com as exportações a aumentarem 5%, para 1.571 milhões de euros, representando 1,5% do total nacional.
Por fim, o salário médio mensal nestas empresas subiu 10%, para 2.200 euros, o que representa uma diferença positiva de 81% face à média nacional. Cerca de 70% das startups ativas no país foram criadas nos últimos cinco anos.
