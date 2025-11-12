Primeiro dia de cartões de embarque digitais está a ser “grande sucesso”, afirma Ryanair

A companhia aérea Ryanair disse esta quarta-feira que o primeiro dia da implementação de cartões de embarque exclusivamente digitais está a ser “um grande sucesso”, garantindo que nenhum passageiro com check-in online feito foi impedido de embarcar.

“Mais de 98% dos passageiros apresentaram os seus DBP [cartão de embarque digital, na sigla em inglês] e os outros 2% – todos os quais tinham feito o check-in online antes de chegar ao aeroporto – receberam cartões de embarque gratuitos nos balcões de check-in“, avançou a Ryanair, em comunicado onde faz um balanço do primeiro dia da iniciativa, em mais de 700 voos na Europa até às 13:00.

A companhia aérea irlandesa anunciou recentemente que, a partir desta quarta, deixaria de aceitar cartões de embarque impressos, tendo os passageiros de utilizar exclusivamente cartões de embarque digitais. “Nenhum passageiro foi impedido de embarcar e, nos casos em que um ou dois passageiros tiveram problemas com os seus telemóveis, embarcaram sem dificuldades, pois os portões de embarque já possuíam os seus dados do check-in online“, garantiu a Ryanair.

A transportadora aérea salientou ainda que a reação dos passageiros está a ser “unanimemente” positiva. “Estimamos que a nossa iniciativa DBP irá poupar até 40 milhões de euros anualmente, o que nos ajudará a reduzir os preços dos bilhetes e a tornar as viagens aéreas mais competitivas para os clientes da Ryanair”, apontou o diretor de marketing da Ryanair, Dara Brady, citado na mesma nota.

Na terça-feira, a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) determinou que a Ryanair deve abster-se de impedir o embarque de passageiros, com reserva confirmada, que não sejam portadores do cartão digital, bem como de impor taxas pela utilização do cartão físico.

“A ANAC comunicou à transportadora aérea em causa que a mesma deverá efetivamente abster-se de qualquer comportamento que impeça o embarque de passageiros com reserva confirmada num voo (e check-in efetuado), pelo facto de os mesmos não serem portadores de cartão de embarque digital”, apontou, em comunicado.

Segundo a ANAC, a companhia aérea também não deve impor o pagamento de taxas para a obtenção e utilização de cartões de embarque em papel. Para verificar a existência de eventuais constrangimentos para os passageiros, a ANAC analisou a informação publicada pela Ryanair e os esclarecimentos adicionais que a empresa lhe prestou.

Esta autoridade concluiu que a Ryanair pretende garantir todos os direitos dos passageiros e não aplicar “uma taxa de reemissão do cartão de embarque a quem tenha efetuado o check-in online“.