Ranking. Seguradoras cresceram 1.000 milhões de euros no primeiro semestre

O mercado de seguros em Portugal aumentou o seu volume de negócios em 14,2% no primeiro semestre deste ano quando comparado com igual período de 2024. Em valor, o mercado subiu cerca de 994 milhões de euros, com o segmento Vida a crescer 19,4% para 3.890 milhões de euros enquanto os seguros Não vida atingiram 4.097 milhões, mais 9,6% que no mesmo período de 2024.

Os produtos estrela foram, no ramo Vida, os seguros de capitalização (+303 milhões de euros comparando os primeiros semestres de 2025 com 2024) e os unit-link (ligados a fundos de investimento) com ou sem formato PPR (+203 milhões). Nos ramos Não Vida, o ramo automóvel subiu 9,5% respondendo por 108 milhões de euros no aumento total do mercado, enquanto os seguros de saúde cresceram 105 milhões, mais 12,3% que um ano antes.

A Fidelidade esteve também em destaque entre as seguradoras no primeiro semestre com um crescimento de 22,1% (+418 milhões de euros) no valor de prémios, o que a levou a reforçar a quota no mercado nacional em 1,9 pontos percentuais, para 29,3%.

A Generali Tranquilidade cresceu 25,9% e apesar da quebra da ex-Liberty, ainda reforçou a sua quota consolidada para 13,8% do mercado, crescendo 0,6 pontos percentuais e vendendo cerca de mais 200 milhões de euros.

O Grupo Ageas teve um semestre com subida na Ageas Seguros de 7,7%, mas um decréscimo na Ocidental Vida levou a uma acentuada descida de quota de mercado para 16,1%.

Fidelidade, Ageas e Generali mantêm os três primeiros lugares entre os 40 grupos ou seguradoras que agregam as 66 companhias de seguros ativas em Portugal, e em conjunto controlam 59,2% do mercado.

A BPI Vida e Pensões, do grupo espanhol VidaCaixa, passou ao 4º lugar do ranking e 5,5% de quota de mercado ao crescer subscrições em 30% ultrapassando a Allianz, mais focada nos ramos Não Vida e o grupo Santander, que em conjunto subiu 12,4%.

A Mapfre ganhou mais um lugar, passando para a 7º posição, e passa a deter 4,2% de quota de mercado nacional após um crescimento de 27,4% no negócio total, com destaque para os 38% de subida de vendas através do Bankinter.

A Zurich, baixou para o 8º lugar com uma quebra de 32% nos seguros de Vida, não compensada pela subida acima da média de 15,5% nos ramos Não Vida.

Uma vez e meia de negócio a mais da CA Vida (+165%) permitiu ao grupo do Crédito Agrícola ganhar três lugares e passar a 9º do ranking, enquanto a Real Vida ganhou mais um lugar e está no top 10 nacional com 2,3% de quota de mercado.

Os 10 maiores grupos em Portugal venderam 88% dos seguros, os restantes 30 grupos ou seguradoras os 12% restantes.

Destaque também para a Lusitânia, que perdeu três lugares para o 12º posto, devido a uma quebra acentuada no ramo Vida e uma subida de 2 lugares da UNA para 13º, com uma subida de 24% nos ramos Não Vida.

Ainda de registar um crescimento de 24% da Prévoir, de 33,6% na Asisa, de quase 29% na Planicare e de 48% na RNA.

Entre as seguradoras de crédito a CESCE cresceu 24%, a Crédito y Caución 6,9%, a Allianz Trade (ex-COSEC) 1,8% enquanto a Coface decresceu 3,4%. A Azuaga, apenas nos seguros de caução, subiu 26,1%.

Destaque ainda para as mais recentes seguradoras a entrar no mercado. A HDI já atingiu cerca de 4 milhões de euros de prémios no primeiro semestre do ano, a MGEN – enquanto seguradora e não mediadora – cerca de 1,4 milhões, e a MPS 423 mil euros. Destaque para Hagel, seguradora agrícola, que faturou 7,1 milhões de euros no período, metade dos 14,3 como ainda aparece no ranking estabelecido pela ASF. Ainda assim faz uma entrada direta para o 27º lugar do ranking nacional, entre 40 grupos.

Veja aqui o ranking estabelecido com dados da ASF (ainda não corrigidos da duplicação do valor de prémios emitidos pela Hagel), com tratamento realizado por ECOseguros.