Salários em Portugal cresceram acima da média na UE em 2024

O salário médio anual do trabalhador a tempo inteiro em Portugal foi de 24.818 euros em 2024, abaixo dos 39.800 euros medianos na União Europeia (UE). Apesar de continuarem entre os 10 países com ordenados mais baixos, os salários subiram acima da média europeia no ano passado, segundo os dados do Eurostat.

Dados publicados esta quarta-feira pelo gabinete estatístico da UE, o Eurostat, dão conta de que, no ano passado, o salário médio anual ajustado a tempo inteiro dos trabalhadores na UE era de 39.800 euros, o que representa um aumento de 5,2% em relação aos 37.800 euros registados em 2023.

No caso de Portugal, os ordenados registaram um crescimento anual de 7%, face ao salário médio de 23.184 euros, em 2023. Em 2022, o valor médio situou-se em 21.131 euros.

Portugal é, assim, o 10.º país com salário anual médio mais baixo, superado por países como Bulgária (15.387), Grécia (17.954), Hungria (18.461), Eslováquia (20.287), Roménia (21.108), Polónia (21.246), Letónia (22.262), Croácia (23.446) e República Checa (23.998).

No conjunto dos países da UE, o salário médio anual ajustado a tempo inteiro mais elevado foi registado no Luxemburgo (83.000 euros), seguido pela Dinamarca (71.600 euros) e pela Irlanda (61.100 euros).