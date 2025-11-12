Suspeito de corrupção na lista de apoios para investir em Angola
Avelino Farinha, dono do grupo AFA, vai integrar comitiva de empresários que viaja para Angola. Montenegro vai este mês a Luanda assinar o reforço da linha de crédito para as empresas portuguesas.
O grupo AFA, detido por Avelino Farinha, que está a ser investigado num dos processos sobre corrupção na ilha da Madeira, será um dos beneficiários do reforço da linha de crédito para as empresas portuguesas investirem em Angola. O acordo vai ser assinado este mês em Luanda pelo primeiro-ministro.
Segundo escreve a revista Sábado (acesso pago), o empresário vai integrar a comitiva empresarial que viaja para Angola, a propósito dos comemorações dos 50 anos da independência do país africano, sendo o seu grupo empresarial um dos contemplados com contratos de financiamento para obras naquele território.
No processo-crime que corre no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, o Ministério Público imputa a Avelino Farinha quatro crimes de corrupção ativa, um de branqueamento e outro de fraude fiscal.
