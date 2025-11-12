Vento arranca parte do telhado da estação de Santa Apolónia, em Lisboa

Parte do telhado da estação ferroviária de Santa Apolónia, em Lisboa, foi esta manhã arrancada pelo vento, caindo sobre várias viaturas, não havendo danos pessoais nem tenso sido afetada a circulação de comboios, segundo fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

De acordo com a fonte da IP, a situação terá ocorrido cerca das 11:00 devido ao vento forte, mas “a circulação ferroviária não foi afetada”.

“Parte do telhado, que faz parte da estação, mas fica junto àquilo que chamamos de linha 13, soltou-se e caiu sobre viaturas estacionadas na Rua da Bica do Sapato/Calçada de Santa Apolónia”, precisou a fonte.

Contactada pela Lusa, fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa adiantou que “parte da cobertura do edifício de manutenção da Estação de Santa Apolónia, composta por chapas, soltou-se, caindo na rua, provocando danos em algumas viaturas”.

A mesma fonte dos bombeiros adiantou não haver feridos, não sabendo precisar quantas viaturas foram atingidas.

Segundo a fonte, a rua está interditada ao trânsito e no local encontram-se oito operacionais, apoiados por duas viaturas.

A Proteção Civil pediu na terça-feira à população que adote medidas preventivas face às previsões de chuva, vento e agitação marítima para os próximos dias.

Num aviso à população, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) advertiu que podem ocorrer inundações e deslizamentos de terras, com o agravamento do estado do tempo em Portugal continental, devido à passagem da depressão Cláudia.

Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão sob avisos meteorológicos desde terça-feira, por diferentes motivos – agitação marítima, vento ou precipitação – em distintos períodos entre hoje e sexta-feira.

Catorze distritos vão estar sob aviso laranja, o segundo mais grave, até quinta-feira, devido à chuva forte, anunciou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Nos distritos de Viseu, Porto, Guarda, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga, o aviso laranja vai estar em vigor entre as 21:00 de hoje e as 09:00 de quinta-feira, devido à “precipitação, por vezes forte e persistente”.

Faro encontrar-se-á sob aviso laranja entre as 21:00 de hoje e as 15:00 de quinta-feira pelos mesmos motivos, embora entre as 09:00 e as 18:00 de quinta-feira, este aviso esteja em vigor no distrito devido à agitação marítima, com a possibilidade de “ondas de sudoeste com 4 a 5,5 metros, em especial no barlavento”, de acordo com o IPMA.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe “situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.