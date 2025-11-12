Transportes

Verão de 2025 trouxe mais 5% de passageiros aos aeroportos portugueses

Passaram pelos aeroportos nacionais 29,6 mil passageiros entre junho e setembro. Francisco Sá Carneiro é o que mais cresce entre os maiores.

O verão voltou a ser auspicioso para os aeroportos portugueses. Passaram por estas infraestruturas 29,6 mil passageiros entre junho e setembro, mais 5% do que no mesmo período do ano passado.

O número de passageiros no aeroporto de Lisboa cresceu 2,9%, para 13,47 milhões, registando ainda assim o menor aumento este verão, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo INE. O Porto liderou com um aumento de 6,6%, seguido de Faro, com 5%. As restantes infraestruturas do país também tiveram um aumento global expressivo: 8,9%

Comparando com o período pré-pandemia, o crescimento é de 20,3%, com os aeroportos portugueses a registarem mais cinco milhões de passageiros do que em 2019, mostram os dados revelados esta quarta-feira pelo INE.

Os dados traduzem um aumento do número de aeronaves aterradas, que cresceu 4,7% este verão face ao mesmo período do ano passado, para um total de 101.594 aviões, e 13,2% em relação a 2019.

Olhando apenas para o mês de setembro, os dados do INE mostram que passaram pelos aeroportos nacionais 7,2 milhões de passageiros, mais 3,4% do que no mesmo mês de 2024.

Já analisando o período acumulado entre janeiro e setembro, o número de passageiros movimentados aumentou 4,8%. “O Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos entre janeiro e setembro, tendo registado crescimentos no número de passageiros desembarcados (+2,3%) e embarcados (+2,3%) face ao mesmo período de 2024. França e Espanha ocuparam a segunda e terceira posições, respetivamente”, esclarece o comunicado do INE. Alemanha e Itália completam o top 5.

Na carga e correio, movimentaram-se 20,2 mil toneladas em setembro, menos 2,3% do que no mesmo período do ano passado. Já entre janeiro e setembro de 2025, registou-se um acréscimo de 1,6% no movimento de carga e correio nos aeroportos nacionais face ao período homólogo, o que representa uma forte travagem face ao aumento de 14,9% de 2024.

