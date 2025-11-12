Viana do Castelo destaca-se no Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros

Os cinco reconhecimentos atribuídos a Viana do Castelo no Prémio Autarquia do Ano 2025 – Grupo Mosqueteiros refletem uma estratégia municipal sólida e abrangente. Da saúde mental ao turismo, passando pela cultura e pela alimentação saudável, os projetos distinguidos mostram uma autarquia focada em melhorar a qualidade de vida dos vianenses e em valorizar o território de forma integrada e inovadora.

O que representa para a vossa autarquia ter sido distinguida no Prémio Autarquia do Ano 2025 – Grupo Mosqueteiros?

Os Prémios Autarquia do Ano têm contribuído, ao longo das diferentes edições, para promover, incentivar e valorizar projetos e iniciativas de excelência a nível nacional. Por isso, para o Município de Viana do Castelo, é naturalmente um orgulho conquistar três prémios e duas menções honrosas. Estas distinções são um incentivo à continuidade do nosso trabalho e, ao mesmo tempo, uma excelente oportunidade para promoção de iniciativas municipais de caráter inovador e distintivo.

Quando candidatamos projetos aos prémios Autarquia do Ano, foi por reconhecermos o forte impacto positivo que cada um deles tem na nossa comunidade, cada um à sua maneira e na sua área. Estas iniciativas contribuem para o desenvolvimento, para o emprego e qualificação, para a cultura, para a saúde física e mental, para a inclusão dos vianenses e para a promoção do território, objetivos que, como não poderiam deixar de ser, são o nosso propósito final.

Quais foram as razões e necessidades que estiveram na origem do(s) projeto(s) distinguidos?

O Município de Viana do Castelo foi vencedor, na categoria Apoio Social – Apoio à Saúde Mental com o inovador Programa Municipal Apoio Cuidadores Informais. Na categoria Economia – Emprego e Qualificação, venceu com a Rede Municipal de Turismo. Já na categoria Cultura e Património – Literatura, conquistou o galardão com a iniciativa Contornos da Palavra.

O Município teve ainda direito a duas menções honrosas: categoria Apoio Social – Qualidade de Vida na Terceira Idade, atribuída ao projeto Vencer a idade com saúde; e categoria Desporto e Vida Saudável – Apoio às Boas-Práticas de Nutrição, atribuída ao projeto municipal Desafio Super S, promovido nas escolas do concelho.

Ficamos naturalmente honrados com a distinção, mas sabíamos que as nossas candidaturas tinham tudo para ser vencedoras por representarem projetos distintivos e verdadeiramente marcantes para os munícipes e para o município.

Não queremos valorizar um projeto acima dos outros, mas temos de reconhecer que o Programa Municipal de Apoio aos Cuidadores Informais (PMACI) é, neste momento, um dos nossos grandes orgulhos. O Município de Viana do Castelo tem vindo a destacar-se no âmbito da saúde mental através da implementação do PMACI, uma iniciativa que visa proteger e promover a saúde psicológica e a qualidade de vida dos cuidadores informais residentes no concelho. Este é um projeto absolutamente inovador e que se destaca a nível local e nacional. O Programa Municipal de Apoio aos Cuidadores Informais distingue-se pela sua abordagem integrada, centrada na capacitação, apoio psicossocial e acompanhamento psicológico dos cuidadores informais. Através de uma equipa multidisciplinar composta por profissionais das áreas da psicologia, enfermagem e de serviço social, o programa garante uma intervenção personalizada e adaptada às necessidades de cada cuidador.

A operacionalização do programa privilegia a atuação em rede, envolvendo ativamente entidades locais como as Juntas de Freguesia, IPSS’s, o Instituto da Segurança Social e a Unidade Local de Saúde do Alto Minho.

Após um ano de implementação, a medida “Bolsa de Horas”, integrada no Programa Municipal de Apoio aos Cuidadores Informais (PMACI) do Município de Viana do Castelo, já atribuiu 587 horas de descanso, distribuídas por 33 momentos de pausa para os cuidadores. Destas, 114 horas foram prestadas em contexto domiciliário e 473 horas em contexto de internamento.

Um total de 60 cuidadores informais foram apoiados através das várias medidas do programa municipal, incluindo a Bolsa de Horas, apoio psicológico, apoio social e ações de capacitação. O programa chegou a cuidadores residentes em 22 freguesias do concelho. Estes são números que nos orgulham e motivam, demonstrando que estamos no caminho certo.

Já a Rede Municipal de Turismo foi constituída em fevereiro de 2021, em pleno contexto de pandemia, com o intuito de criar sinergias institucionais para a valorização e dinamização do setor do turismo em Viana do Castelo. Câmara Municipal de Viana do Castelo, Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Associação Empresarial do Distrito de Viana do Castelo, Turismo de Portugal / Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo e Associação Fórum Turismo uniram, pois, esforços para valorizar o território e capacitar os profissionais do setor. Este projeto tem contribuído para a melhoria dos serviços em torno do turismo em Viana do Castelo, área que, neste momento, está a crescer de forma exponencial, alcançando os melhores resultados de sempre.

Sobre a atividade cultural “Contornos da Palavra” é uma iniciativa dinamizada pela Biblioteca Municipal de Viana do Castelo, desde 2010, com o propósito de proporcionar à comunidade educativa vianense uma oferta a partir de diversas atividades culturais e formativas que contribuem para o enriquecimento pessoal e profissional de alunos, professores e comunidade em geral. Anualmente, é uma iniciativa que chega a cerca de 11 mil estudantes, todos aqueles que frequentam a rede de escola pública e privada de ensino do concelho vianense. É uma iniciativa pensada e programada para todos aqueles que integram o sistema de ensino, valorizando e promovendo a palavra nas suas mais diversas dimensões.

No que toca às duas menções honrosas, com o projeto “Vencer a idade com saúde”, o Município pretende criar mecanismos que facilitem o acesso a toda a comunidade sénior a diversas atividades, incitar à sua participação, promover o bem-estar físico e psíquico, combater a solidão e o isolamento. Ao longo de 18 anos, este projeto municipal tem estimulado a qualidade de vida na terceira idade de centenas de vianenses. O projeto “Vencer a Idade com Saúde” teve o seu início em 2007, foi criado pelo Município de Viana do Castelo com o intuito de proporcionar uma boa ocupação dos tempos livres e de ócio da população sénior, melhorando os seus índices de saúde. De ano para ano, o número de participantes tem vindo a crescer, mostrando que nunca é tarde para praticar, partilhar e viver com qualidade. Em 2024/2025, ultrapassamos os 1250 participante/utentes do projeto.

O Desafio Super S, lançado às escolas no dia Mundial da Alimentação de 2022, tem como principal objetivo promover uma alimentação saudável e sustentável nas escolas através da implementação de diversos desafios: Desafio número 1, “Vamos aumentar o consumo de alimentos de origem vegetal!”; Desafio número 2, “Vamos promover lanches saudáveis e sustentáveis através do consumo de frutas da época e hortícolas nos lanches!”; Desafio número 3, “Vamos reduzir o desperdício!”. Com estes desafios, pretende-se despertar, desde cedo, nos mais novos, bons hábitos alimentares e a consciência de que esses hábitos são determinantes para o futuro desta e das próximas gerações.

Que principais desafios enfrentaram no desenvolvimento e concretização do(s) projeto(s) — e de que forma foram superados?

Os desafios foram apenas o trilhar natural de um caminho desconhecido. No entanto, como são os cinco projetos necessários para o bem-estar comum, foram acolhidos com naturalidade e conquistaram, praticamente de imediato, o seu público.

De que maneira o(s) projeto(s) distinguidos têm impactado a vida da comunidade local? Pode partilhar algum exemplo concreto?

Os objetivos têm sido amplamente atingidos nos cinco projetos, pelo que só podemos estar satisfeitos e motivados para continuar. Os projetos e iniciativas têm cada vez mais aderentes, são valorizados e estimados pelos nossos munícipes, pelo que o caminho é seguir em frente.

Quais são as perspetivas de futuro em relação a este(s) projeto(s)? Pretendem dar continuidade, expandi-los ou adaptá-los a outras áreas?

O nosso propósito é garantir o bem-estar da nossa população, através do desenvolvimento de projetos sociais, desportivos, de saúde e bem-estar, na área da cultura, na promoção do emprego e do turismo, entre muito mais. Por isso, evidentemente que as nossas perspetivas são o cimentar destes projetos e iniciativas, alargando o número de participantes e utentes.

O PMACI, por exemplo, é um projeto novo, completamente inovador, e quem imenso potencial de crescimento. A Rede Municipal de Turismo também quer chegar cada vez a mais empresários e profissionais do setor. O Contornos da Palavra tem o seu público e já chega a todas as escolas, mas queremos e podemos envolver cada vez a comunidade vianense em geral. O projeto Vencer a idade com saúde tem também cada vez mais participantes, bem como o Desafio Super S, promovido nas escolas do concelho.

Queremos crescer de forma sustentada, porque sabemos que, com estes projetos, fazemos a diferença na vida dos vianenses!