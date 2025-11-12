Vila Verde recebe dois galardões no Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros

A distinção alcançada por Vila Verde no Prémio Autarquia do Ano 2025 – Grupo Mosqueteiros reconhece a visão inovadora do município na área da educação. Através da Unidade de Inovação e Conhecimento e da Casa do Conhecimento, o município tem desenvolvido projetos que aproximam ciência, tecnologia e comunidade, como a Feira de Ciência & Tecnologia e o programa de Estágios Curriculares. Iniciativas que afirmam o Município Vila Verde como um território onde o conhecimento é motor de desenvolvimento e inclusão.

O que representa para a vossa autarquia ter sido distinguida no Prémio Autarquia do Ano 2025 – Grupo Mosqueteiros?

Ser distinguido com dois prémios nacionais na categoria Educação é um reconhecimento muito significativo para a Unidade de Inovação e Conhecimento (UIC) do Município de Vila Verde. Estes prémios refletem o valor de uma estratégia municipal que aposta, de forma consistente, na promoção das literacias científica e digital, colocando a tecnologia, a ciência e o conhecimento ao serviço da comunidade.

Mais do que uma distinção institucional, esta conquista é um incentivo à continuidade de um trabalho exigente, que procura fazer mais com recursos limitados e que se tem afirmado pela qualidade e consistência das suas iniciativas. A Casa do Conhecimento/UIC tem desempenhado um papel central nesta missão, ao promover pontes de colaboração com universidades, centros de investigação, especialistas e entusiastas, construindo de forma gradual uma rede de cooperação realista e sustentável. É dessa teia de relações, feita de compromisso e perseverança, que tem nascido a capacidade de Vila Verde transformar ideias em valor e criar oportunidades de aprendizagem e participação para todos.

Quais foram as razões e necessidades que estiveram na origem do(s) projeto(s) distinguidos?

A Feira de Ciência & Tecnologia surgiu da necessidade de criar um espaço de valorização da literacia científica e tecnológica, capaz de despertar nos alunos e no público em geral o gosto pela descoberta, pela experimentação e pela criatividade. Através da Casa do Conhecimento, o Município reforçou a sua ligação às instituições de ensino superior e de investigação, tornando acessíveis saberes e práticas de I&D que chegam hoje diretamente às escolas e à comunidade local.

O programa de Estágios Curriculares na Casa do Conhecimento nasceu do propósito de proporcionar aos estudantes contextos de aprendizagem autêntica, baseados em resolução de problemas reais, trabalho por projetos, colaboração em equipa e criação de soluções originais. A iniciativa responde à necessidade de preparar jovens para um mundo em rápida mudança, estimulando competências técnicas e criativas num ambiente de partilha e responsabilidade.

Que principais desafios enfrentaram no desenvolvimento e concretização do(s) projeto(s) – e de que forma foram superados?

Um dos principais desafios consistiu em assegurar a continuidade e a sustentabilidade das iniciativas, integrando-as de forma estável nas práticas e na cultura municipal. No caso da Feira de Ciência & Tecnologia, o desafio foi garantir uma articulação eficaz entre escolas, investigadores, empresas e parceiros institucionais, mantendo o carácter participativo e o espírito de curiosidade subjacentes desde a primeira edição.

Nos Estágios Curriculares, o maior desafio foi criar um modelo de orientação próximo e personalizado, que ultrapassa a função convencional de orientador e valoriza o acompanhamento humano, técnico e criativo dos jovens. Este processo exigiu tempo, disponibilidade e um compromisso genuíno com o desenvolvimento individual de cada estagiário. A superação destes desafios resultou de uma rede sólida de colaboração entre a UIC, a Casa do Conhecimento e as instituições de ensino envolvidas.

De que maneira o(s) projeto(s) distinguidos têm impactado a vida da comunidade local? Pode partilhar algum exemplo concreto?

A Feira de Ciência & Tecnologia tornou-se um marco anual na promoção da literacia científica, tecnológica e ambiental, envolvendo centenas de participantes e aproximando a ciência do quotidiano das pessoas. O evento funciona como um ponto de encontro intergeracional, onde escolas e instituições partilham experiências, conhecimento e entusiasmo pelo futuro.

No caso dos Estágios Curriculares, o impacto reflete-se sobretudo no reforço da empregabilidade, da autoconfiança e da valorização académica dos jovens. Muitos reconhecem que esta experiência os ajudou a descobrir novas vocações e a desenvolver competências essenciais para o mercado de trabalho. Há casos concretos de estudantes que, após o estágio, decidiram prosseguir estudos superiores, motivados pela experiência positiva vivida na Casa do Conhecimento – um sinal claro do potencial transformador do programa.

Quais são as perspetivas de futuro em relação a este(s) projeto(s)? Pretendem dar continuidade, expandi-los ou adaptá-los a outras áreas?

Ambos os projetos têm continuidade garantida e perspetivas de crescimento. A Feira de Ciência & Tecnologia integra as Grandes Opções do Plano Municipal e o Plano de Atividades da Casa do Conhecimento, com a próxima edição já confirmada. O evento continuará a explorar as ligações entre ciência, tecnologia e património ambiental e natural, valorizando o território como laboratório vivo de aprendizagem, sustentabilidade e inovação.

Os Estágios Curriculares na Casa do Conhecimento vão manter a sua evolução, acolhendo novas áreas formativas e explorando o potencial das tecnologias digitais emergentes. O objetivo é consolidar um modelo de aprendizagem aplicada que una criatividade, sentido crítico e serviço público – transformando o programa num verdadeiro laboratório municipal de competências ao serviço da juventude e do desenvolvimento local.