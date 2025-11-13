Atualidade

5 coisas que vão marcar o dia

  • Carolina Neves Carvalho
  • 7:05

O Ecofin reúne ministro das Finanças da UE, o INE publica o índice de custo do trabalho relativo ao 3º trimestre. Já a REN apresenta contas e o Eurostat publica dados da produção industrial.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) atualiza dados sobre o índice de custo do trabalho relativo ao terceiro trimestre e também os indicadores de assimetria ao nível local e inter-regional referentes a 2023. A Redes Energéticas Nacionais (REN) vai prestar contas e o Eurostat mostra como foi a produção industrial em setembro.

Reunião do Ecofin

O dia desta quinta-feira fica marcado pela reunião do Ecofin ou Conselho dos Assuntos Económicos e Financeiros. Os ministros dos Estados-membros da União Europeia (UE) responsáveis pelas Finanças vão discutir a revisão da diretiva referente aos impostos sobre a energia.

Como está o custo do trabalho?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai publicar o índice de custo do trabalho relativo ao terceiro trimestre. Recorde-se que, no segundo trimestre de 2025, o Índice de Custo do Trabalho (ICT) registou um acréscimo homólogo de 5,2%. O INE vai ainda divulgar os indicadores de assimetria ao nível local e inter-regional referentes ao ano de 2023.

A REN apresenta contas

Esta quinta-feira fica ainda marcada pela apresentação de resultados por parte da Redes Energéticas Nacionais (REN). A gestora das redes energéticas do país reportou um lucro de 65,7 milhões de euros entre janeiro e junho deste ano.

Eurostat publica dados da produção industrial

Esta quinta-feira são também divulgados dados pelo Eurostat que irão mostrar se a produção industrial recuou ou avançou na Zona Euro e na União Europeia (UE) durante o mês de setembro.

OCDE divulga indicadores sobre a saúde

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico vai divulgar esta quinta-feira o Health at a Glance, um conjunto de indicadores sobre a saúde da população e o desempenho dos sistemas de saúde nos países membros da OCDE.

