trabalho Podcast

Acordo inédito dá salário mínimo a estafetas e motoristas da Uber. Ouça o podcast “Ao trabalho!”

O podcast "Ao trabalho!" traz-lhe as notícias que estão a marcar o mercado de trabalho, dos salários às novas tendências, todas as quintas-feiras.

Um “memorando inédito” entre a Uber e um sindicato da UGT vai garantir proteção e, pelo menos, o salário mínimo nacional aos estafetas e motoristas que adiram. Este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.

Esta semana, falamos também sobre o aumento das pensões previsto para 2026 e ainda sobre a greve geral marcada pela CGTP e pela UGT para 11 de dezembro.

