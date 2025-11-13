Andersen Portugal reforça o seu departamento de Público com Raquel Carvalho como Of Counsel

A Andersen Portugal integra Raquel Carvalho como Of Counsel, reforçando a sua capacidade de assessoria em direito administrativo, contratação pública e direito do urbanismo.

Raquel Carvalho possui uma sólida formação académica, tendo obtido o Doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa em 2009. A sua formação inclui ainda um mestrado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (1999), a licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa – Escola do Porto (1994), e, mais recentemente, o Curso Avançado em Arbitragem Administrativa pela Universidade de Lisboa (2021).

Atualmente, é Professora Associada na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa (Escola do Porto), onde desenvolve uma intensa atividade de investigação e docência.

A sua atividade profissional estende-se igualmente à arbitragem em matéria de direito administrativo, com particular enfoque na contratação pública e na execução de contratos administrativos.

É membro fundador da Associação Europeia de Parcerias Público-Privadas (E.A.P.), membro da secção portuguesa da ANESC e da RED Iberoamericana de Contratación Pública e afiliada ao European Law Institute, à ADA – Associação de Direito Administrativo e à Associação Ad Urbem.

Desde 2021, preside à Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Direito do Urbanismo, demonstrando o seu compromisso com o desenvolvimento desta área do direito.

José Mota Soares, sócio da Andersen e Head of Portugal , assinala que “a entrada da Raquel constitui uma enorme mais-valia, trazendo uma vasta experiência académica e profissional em áreas estratégicas do direito público. A sua reconhecida expertise em contratação pública, arbitragem administrativa e direito do urbanismo, aliada à sua intensa atividade de investigação e participação em organismos nacionais e internacionais, constituem um valioso contributo para os clientes da firma.”