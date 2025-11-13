Apesar do rombo nas duas últimas legislativas, PS soma 21 mil novos militantes

Desde 2022 que o PS tem aumentado gradualmente o número de militantes, mesmo depois de ter perdido quase 900 mil votos em eleições legislativas realizados nos últimos três anos e que até provocaram uma troca na liderança — e uma uma erosão eleitoral que também se verificou nas autárquicas.

A 10 de novembro, o partido liderado atualmente por José Luís Carneiro, que substituiu Pedro Nuno Santos no cargo, tinha 93.943 militantes. Um número que compara com os 72.967 que estavam inscritos no início de 2022, ou seja, mais 20.903 num espaço inferior a três anos. Os números são avançados pelo Público (acesso pago) na edição desta quinta-feira.

Desafiado a explicar este crescimento em militantes, o secretário-geral socialista considera que “há um sentimento de que o PS é o verdadeiro espaço político que salvaguarda os valores democráticos”, revelando que “tem havido muitos cidadãos, ora simpatizantes, ora de outras áreas sociais e quadrantes culturais, que se têm mostrado interessados em participar e em colaborar com o PS”.