Bruxelas abre investigação à Google por ‘esconder’ conteúdos jornalísticos na pesquisa

A Comissão Europeia diz ter indícios de que a Google "está a despromover nos resultados de pesquisa os sites e conteúdos de meios de comunicação quando estes incluem conteúdo de parceiros comerciais".

A Comissão Europeia abriu uma investigação à Google por suspeitar que a gigante tecnológica violou a Lei dos Mercados Digitais da União Europeia (UE) ao ‘esconder’ conteúdos de meios de comunicação nos resultados de pesquisa.

“A Comissão Europeia lançou oficialmente um processo para avaliar se a Google aplica condições de acesso justas, razoáveis e não discriminatórias aos sites dos grupos de media aquando da pesquisa – uma obrigação prevista na Lei dos Mercados Digitais”, anunciou Bruxelas, numa informação divulgada esta quinta-feira.

Em concreto, o executivo comunitário diz ter “indícios de que a Google, com base na sua política de abuso de reputação do site, está a despromover nos resultados de pesquisa os sites e conteúdos de meios de comunicação e outros editores quando estes incluem conteúdo de parceiros comerciais“, o que a tecnológica contextualizou com a intenção de combater práticas alegadamente manipuladoras, sem que esta justificação convencesse Bruxelas, que fala em problemas de concorrência.