Bupa Portugal abre a sua primeira clínica dentária no país

A Bupa Portugal inaugurou a sua primeira clínica dentária no país esta quarta-feira. As instalações estão localizadas no piso -4 do El Corte Inglés, em Vila Nova de Gaia, e conta com sete gabinetes para o atendimento de clientes, partilharam em comunicado.

A clínica dentária tem também recurso a diverso equipamento tecnológico, nomeadamente acesso a “TAC, o scanner interoral e as radiografias digitais”, explicaram.

“A abertura da primeira clínica dentária em Portugal representa mais um passo na expansão do nosso modelo, aproximando os pacientes portugueses de uma experiência de assistência inovadora, personalizada e em linha com os padrões de excelência clínica que a Bupa mantém a nível internacional”, afirmou Iñaki Peralta, CEO da Bupa Europa & América Latina.

A inauguração desta clínica acontece pouco tempo depois da Bupa Portugal ter lançado o seguro Bupa Saúde Conecta, que oferece assistência médica em regime de ambulatório, tal como o ECOseguros já tinha anunciado.

A Bupa, fundada em 1947 no Reino Unido, é uma multinacional especializada em saúde, com mais de 60 milhões de clientes em todo o mundo. Opera através da oferta de seguros de saúde e serviços em hospitais, clínicas, centros médicos, laboratórios, lares de idosos e unidades odontológicas.