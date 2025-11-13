Custos das empresas com salários aumentaram 4,7% durante o verão

Os custos salariais suportados pelas empresas por cada hora trabalhada aumentaram 4,7% no terceiro trimestre face ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quinta-feira. Ainda assim, verifica-se uma desaceleração face ao crescimento homólogo de 5,5% registado nos três meses anteriores.

Os custos do trabalho são compostos por duas componentes: os encargos salariais (que inclui o salário base, os prémios e subsídios regulares, os prémios e subsídios como o de férias e de Natal, e o pagamento das horas extraordinárias) e os outros encargos. De acordo com os dados do INE, ambos subiram 4,7% entre julho e setembro.

Entre julho e setembro, o aumento foi transversal a todas as atividades, tendo subido 6,1% na indústria, 5,8% na construção, 5,4% nos serviços e 3,4% na Administração Pública. Quando comparado com o trimestre anterior, o acréscimo observado foi maior na indústria (2,7% no trimestre anterior), na construção (3,6%) e nos serviços (3,3%) e menor na Administração Pública (10,0%).

O aumento verificado resultou do acréscimo de 5,1% no custo médio por trabalhador e de 0,3% no número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador.