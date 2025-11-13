Trabalho

Custos das empresas com salários aumentaram 4,7% durante o verão

Dados do INE mostram que o aumento foi transversal a todas as atividades: subiu 6,1% na indústria, 5,8% na construção, 5,4% nos serviços e 3,4% na Administração Pública.

Os custos salariais suportados pelas empresas por cada hora trabalhada aumentaram 4,7% no terceiro trimestre face ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quinta-feira. Ainda assim, verifica-se uma desaceleração face ao crescimento homólogo de 5,5% registado nos três meses anteriores.

Os custos do trabalho são compostos por duas componentes: os encargos salariais (que inclui o salário base, os prémios e subsídios regulares, os prémios e subsídios como o de férias e de Natal, e o pagamento das horas extraordinárias) e os outros encargos. De acordo com os dados do INE, ambos subiram 4,7% entre julho e setembro.

Fonte: INE

Entre julho e setembro, o aumento foi transversal a todas as atividades, tendo subido 6,1% na indústria, 5,8% na construção, 5,4% nos serviços e 3,4% na Administração Pública. Quando comparado com o trimestre anterior, o acréscimo observado foi maior na indústria (2,7% no trimestre anterior), na construção (3,6%) e nos serviços (3,3%) e menor na Administração Pública (10,0%).

O aumento verificado resultou do acréscimo de 5,1% no custo médio por trabalhador e de 0,3% no número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Tribunal manda Câmara de Gaia suspender retirada de ciclovia

  • Tribunal declara nula cláusula abusiva do Cartão Universo

  • Andersen Portugal reforça o seu departamento de Público

  • Opinião

    A nova fronteira do marketing imobiliário

  • MDS entra na canábis medicinal com solução gestão de risco

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Custos das empresas com salários aumentaram 4,7% durante o verão

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Podcast. Acordo dá salário mínimo a estafetas da Uber

Isabel Patrício, Diogo Simões,

O podcast "Ao trabalho!" traz-lhe as notícias que estão a marcar o mercado de trabalho, dos salários às novas tendências, todas as quintas-feiras.