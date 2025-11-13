Depois do salmão, dona do Pingo Doce investe 13,5 milhões em produtora de bacalhau na Noruega

O grupo Jerónimo Martins vai entrar no capital da produtora norueguesa de bacalhau Norcod, preparando-se para investir perto de 13,5 milhões para passar a ter uma participação de 18% na empresa nórdica, ficando como segundo maior acionista.

Após ter este ano aumentado a posição (35%) na produtora de salmão Andfjord Salmon, a dona do Pingo Doce volta a apostar na aquacultura na Noruega. A empresa vai realizar um aumento de capital a subscrever pela Jerónimo Martins Agro-Alimentar.

De acordo com um comunicado divulgado esta quinta-feira, o conselho de administração da empresa norueguesa propôs a realização de uma assembleia-geral extraordinária para a aprovação da emissão de 12.707.454 novas ações, ao preço unitário de 12,375 coroas norueguesas (1,06 euros ao câmbio atual).

Neste aumento de capital avaliado em 13,46 milhões de euros, a administração justifica que a colocação privada “atende aos melhores interesses da companhia e dos seus acionistas”, destacando a “importância de se garantir uma parceria estratégica com a Jerónimo Martins Agro-Alimentar e o valor que tal investidor agrega à Norcod”.

E é “para reforçar ainda mais a parceria” com o braço agroalimentar do grupo liderado por Pedro Soares dos Santos que vai ser igualmente proposto nessa reunião, a realizar no final deste mês, a nomeação de António Serrano, CEO da Jerónimo Martins Agro-Alimentar, como novo membro do conselho de administração da Norcod.

O gestor português salienta que “este investimento financeiro está em linha com a visão a longo prazo [do grupo] relativamente à produção inovadora de proteína animal, num contexto de elevada pressão sobre as populações de peixes selvagens, nomeadamente de uma espécie tão controlada como o bacalhau”.

“Para a nossa empresa, investir em formas mais sustentáveis ​​de produção alimentar é uma prioridade. Encontrámos na Norcod o compromisso com a Investigação & Desenvolvimento (I&D), por um lado, e com a melhoria contínua das práticas, por outro, que procuramos sempre desenvolver no nosso portefólio”, acrescenta António Serrano.

Citado no mesmo comunicado, o CEO da Nordoc, que tem como outros acionistas a High Liner Foods e o grupo dinamarquês Sirena, elogia a “reputação, escala e experiência” que fazem da Jerónimo Martins um “parceiro excecional” para a empresa, que tem vários centros de produção no centro do país e ao longo da costa de Helgeland.

Christian Riber aponta que “este investimento não só fortalece o balanço, como amplia significativamente o leque de oportunidades estratégicas” para a empresa, que, em conjunto com os outros dois acionistas, vai “ampliar o acesso e a plataforma para levar o bacalhau em produção de baixa intensidade para um significativo mercado internacional”.