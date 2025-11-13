Dils: onde se reescrevem as regras do imobiliário

Entrar num mercado novo é sempre um exercício de visão e coragem. Quando a Dils chegou ao mercado português, em junho de 2024, trazia um objetivo muito claro: reescrever as regras do setor imobiliário e estabelecer-se em Portugal. Com a aquisição da Castelhana, o pretendido era combinar a história deste nome incontornável do mercado residencial e criar de raíz uma equipa para expandir o segmento do imobiliário comercial (CRE).

Desde então, crescemos de 87 para 170 pessoas. E temos vindo a desafiar as regras do setor, através da nossa filosofia da marca: “Rewrite The Rules”. Não se trata apenas de um claim, mas de uma forma de estar. O objetivo? Revolucionar com ideias inovadoras a forma como os negócios sempre foram feitos. Queremos transformar o mercado imobiliário, introduzindo uma abordagem mais humana, tecnológica e colaborativa.

Construir uma marca do zero

Pensar e criar uma marca de raiz que refletisse da melhor forma possível a cultura Dils, internamente e externamente, era o desafio. Tivemos de fazer um plano que espelhasse a nossa cultura, a nossa forma de estar e atuar no mercado. Sabíamos que queríamos manter o lado tradicional herdado da Castelhana, mas precisávamos de estar à altura de clientes cada vez mais exigentes. Por isso, depois de termos reunido uma equipa sólida e de nos mudarmos para a nossa casa, na Av. da República, lançámos uma campanha que tinha um duplo objetivo: por um lado, apresentarmo-nos ao mercado, dizer que “chegámos e estamos aqui” e, por outro, romper com o status quo de um setor tradicionalmente formal e posicionar a Dils como uma marca inovadora e disruptiva.

Com a criatividade da agência DJ e planeamento de meios a cargo da Havas, a campanha foi inovadora no mercado. No centro da campanha esteve o uso criativo e da linguagem que jogava com a semelhança entre o nosso nome “Dils” e “Deals” de negócios, transmitindo de forma simples e direta a lógica que está por trás da nossa abordagem: o foco no negócio. Esta primeira campanha teve a capacidade de captar a atenção e começar a criar notoriedade para a marca.

Cinco meses depois, voltámos. Voltámos às ruas e ao digital com uma nova vaga que continua a mostrar quem somos. Se na primeira campanha quisemos dizer “chegámos para fazer deals”, nesta segunda vaga queremos mostrar que já temos uma dinâmica e que estamos ativos no mercado. Comunicamos que fazemos muitos deals, que temos uma grande equipa, que atuamos de forma transversal em todos os segmentos do mercado imobiliário, do residencial ao imobiliário comercial, sempre com a mesma energia e com o compromisso que nos define. Para que não restem dúvidas de que “os melhores deals são Dils. Em escritórios, casas ou lojas”.

Criar uma comunidade

Depois de criar e de apresentar a marca, o desafio passa por amplificar o conhecimento da marca, mantendo sempre o seu tom de voz e coerência, para uma grande diversidade de perfis.

A nossa comunidade vive de pessoas, de encontros e de momentos que contam histórias. E como marca viva que desafia as regras, temos vindo a trabalhar a marca Dils, interna e externamente, com conceitos inovadores e espalhar a energia e o espírito Dils junto dos nossos clientes, parceiros, fornecedores e a todos os públicos que, direta ou indiretamente, atuam no nosso setor.

A Dils Week, a nossa semana de inauguração foi um exemplo daquilo que somos e que queremos trazer para o mercado: uma marca viva, que acredita no poder da criação conjunta e na partilha. Abrimos os nossos escritórios ao longo de uma semana com 4 eventos, os primeiros de muitos.

Abrimos três lojas, Comporta, Estoril e Porto (e já estamos a preparar o Algarve), pontos de referência Dils que, mesmo refletindo e respeitando a identidade local, respiram a essência da nossa marca. Entrámos no território do Desporto e do bem-estar, com o patrocínio a dois ginásios de referência em Lisboa e Porto e temos muitos projetos em carteira para os próximos anos. Bebemos muita inspiração da nossa casa-mãe em Itália, que conta com muitos mais anos de história Dils, alinhando os territórios, valores e causas que apoiamos, mantendo sempre a nossa autonomia.

O futuro é Dils

O nosso compromisso é continuar a desafiar o setor, promovendo uma abordagem cada vez mais integrada e tecnológica. Queremos mostrar o que fazemos, reforçar a relação com os nossos clientes e parceiros e encontrar formas cada vez mais eficazes de responder às suas necessidades e de contribuir para transformar o setor. Estamos entusiasmados com tudo o que já alcançámos e com o que está para vir.

Temos muito caminho pela frente. Continuaremos a desafiar o setor e a criar experiências que reflitam quem somos, que passa por fazer negócios com alma, criatividade e ambição. Ainda temos muito caminho pela frente, mas se há algo que este primeiro ano e meio nos ensinou é que reescrever as regras não é um ato pontual, mas sim um compromisso diário.