Dois destinos, um mesmo espírito: Serra da Estrela e Viseu

Há lugares que não se visitam, vivem-se. Lugares onde o tempo abranda, o olhar repousa e o corpo reencontra o sossego que a pressa dos dias esqueceu. Entre o granito da montanha e a luz suave da cidade, a Pousada da Serra da Estrela e a Pousada de Viseu Historic Hotel & Spa são refúgios que celebram o território, a história e a arte de bem receber.

Na Serra da Estrela, o silêncio é feito de ar puro e o horizonte mede-se em montanhas. Instalada num edifício do início do século XX, a Pousada da Serra da Estrela é o ponto de partida ideal para descobrir o Parque Natural e as aldeias históricas que salpicam as encostas. No inverno, a paisagem cobre-se de branco; no verão, o verde domina e os trilhos convidam a caminhadas, passeios de bicicleta ou piqueniques junto a rios cristalinos.

Aqui, cada estação tem o seu encanto. O conforto dos quartos, o crepitar da lareira e o sabor do queijo da serra transformam qualquer dia num refúgio de bem-estar. No restaurante, a cozinha beirã é celebrada com autenticidade – do cabrito assado à truta do rio, dos enchidos fumados aos doces de castanha. Tudo é pensado para ser saboreado devagar, ao ritmo da montanha.









E há ainda o prazer de não fazer nada, de se deixar ficar entre as vistas que se perdem no horizonte, o calor da pedra antiga e o silêncio que enche o espaço. O SPA, as piscinas e o acolhimento de quem conhece a serra como ninguém completam o cenário.

Descendo a serra, a paisagem muda e surge Viseu, a Cidade-Jardim, com o seu equilíbrio perfeito entre história e modernidade. No coração da cidade, a Pousada de Viseu Historic Hotel & Spa ocupa o antigo Hospital de São Teotónio, um edifício neoclássico renascido como hotel de charme. Aqui, o passado encontra o conforto contemporâneo: colunas de granito, claustros luminosos e uma antiga capela transformada em SPA, onde o tempo para.

Os quartos são amplos e elegantes, o restaurante celebra os produtos locais e o Claustro do Mestre Grão Vasco, com música ao vivo, transforma as noites em momentos memoráveis. E como é pet friendly, toda a “família” pode partilhar esta experiência.

Uma vez em Viseu, a cidade convida a passeios sem pressa. O centro histórico, com ruas medievais e praças de granito, o Parque do Fontelo, a Vinha Urbana, o Solar do Vinho do Dão e as vinhas que o rodeiam fazem da cidade um destino onde a autenticidade ainda tem lugar. A gastronomia é generosa e os vinhos do Dão, elegantes e expressivos, contam histórias de um território com alma.

Entre a altitude da Serra e o charme urbano de Viseu, há um fio invisível que une estas duas pousadas: o tempo. O tempo de parar, de respirar, de saborear o que é essencial. São lugares que devolvem o prazer da lentidão, onde o luxo está na simplicidade e o silêncio se torna o melhor dos sons.

Porque nas Pousadas de Portugal, cada estadia é mais do que uma pausa. É uma forma de regressar a nós mesmos. Com o conforto de quem se sente em casa, mesmo longe dela.

Há lugares onde o tempo não passa… apenas se vive.