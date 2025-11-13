Agricultura

“Elevado nível de adesão” leva a reforço de verba para produtores de gado afetados por fogos

  • Joana Abrantes Gomes
  • 11:17

Ministério da Agricultura aumentou a dotação global da medida em 287%, de 543 mil euros para 2,1 milhões, após verificar "elevado nível de adesão” dos produtores de gado bovino, ovino e caprino.

O Governo reforçou a verba da linha de apoio pecuário extraordinário destinada a atenuar os prejuízos causados pelos incêndios rurais deste ano nas explorações com animais bovinos, ovinos e caprinos.

A medida, anunciada em setembro, tinha uma dotação global de 543 mil euros. Mas, de acordo com uma portaria publicada esta quinta-feira em Diário da República, o montante total alocado a este apoio aumentou para 2,1 milhões de euros.

Este reforço é justificado pelo “elevado nível de adesão verificado, expresso no volume de candidaturas formalizadas, cujo período de apresentação [que decorreu exclusivamente por via eletrónica, entre 6 e 17 de outubro] já se encontra encerrado”.

O apoio visa compensar os produtores pela aquisição de alimentação animal, sobretudo nos casos em que as pastagens foram destruídas pelos fogos. Também se aplica apenas nas freguesias e concelhos identificados na Resolução do Conselho de Ministros de 28 de agosto, que determina as áreas afetadas pelos incêndios que podem beneficiar deste apoio.

Note-se que este apoio integra-se num conjunto mais amplo de medidas aprovadas pelo Executivo de Luís Montenegro para mitigar os danos dos incêndios rurais deste ano. Desde 1 de julho, estão previstos incentivos para a reconstrução de habitações, a recuperação de infraestruturas, apoio à atividade económica e medidas para reflorestação e regeneração dos ecossistemas.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • Tribunal manda Câmara de Gaia suspender retirada de ciclovia

  • Tribunal declara nula cláusula abusiva do Cartão Universo

  • Andersen Portugal reforça o seu departamento de Público

  • Opinião

    A nova fronteira do marketing imobiliário

  • MDS entra na canábis medicinal com solução gestão de risco

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

“Elevado nível de adesão” leva a reforço de verba para produtores de gado afetados por fogos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Apesar do rombo eleitoral, PS soma 21 mil novos militantes

ECO,

José Luís Carneiro atesta que há "muitos cidadãos, ora simpatizantes, ora de outras áreas sociais e quadrantes culturais, que se têm mostrado interessados em participar e em colaborar com o PS”.