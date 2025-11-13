Espanha multa dona do X em cinco milhões de euros por publicidade de serviços financeiros fraudulentos

A dona do X não terá respeitado as regras de bloqueio e não divulgação de anúncios de investimentos financeiros sem comprovar que os anunciantes têm autorização para prestar esses serviços.

A empresa Twitter International, dona da rede social X, terá de pagar uma multa de cinco milhões de euros em Espanha por permitir anúncios de serviços financeiros fraudulentos, anunciaram as autoridades espanholas.

A empresa Twitter International Unlimited Company não respeitou as regras de bloqueio e não divulgação de anúncios de investimentos financeiros sem comprovar que os anunciantes têm autorização para prestar esses serviços e foi multada em cinco milhões de euros por uma “infração continuada muito grave”, disse a Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha, na decisão de sanção publicada no Boletim Oficial do Estado.

Em causa estão anúncios de uma entidade com o nome Quantum AI, que usurpavam a identidade de pessoas famosas em Espanha, incluindo o Rei, Felipe VI, e páginas na internet de meios de comunicação social.

Os anúncios – publicadas na rede social X como tweets – simulavam notícias com famosos que teriam tido grandes lucros com investimentos na bolsa ou em criptomoedas, através de uma plataforma da Quantum AI. A CNMV abriu este processo contra o Twitter em 2023 e a empresa não contestou a acusação, segundo a CNMV.

Espanha tem em vigor desde março de 2023 uma regulamentação que obriga meios de comunicação, redes sociais e outras páginas na Internet a uma série de medidas para enquadrar e difundir produtos financeiros.

Quando abriu o processo, a CNMV explicou que ao abrigo dessa legislação as redes sociais e outras páginas na Internet têm “a obrigação legal” de “verificar que os anunciantes não constam da lista de empresas ilegais” e se “possuem autorização para oferecer serviços financeiros”.