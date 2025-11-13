Economia

FAO aponta para “recorde histórico” no comércio internacional de azeite

A procura deverá recuperar, impulsionada pela baixa nos preços, apesar da política tarifária norte-americana.

O comércio internacional de azeite deve atingir um “potencial recorde histórico” de 1,3 milhões de toneladas na próxima época, estimou a FAO, num relatório divulgado esta quinta-feira.

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), a procura deverá recuperar, impulsionada pela baixa nos preços, apesar da política tarifária norte-americana. Já a produção deverá manter-se estável, na época 2025-2026, nos 3,4 milhões de toneladas.

Em Espanha, o maior produtor mundial, os preços no comércio grossista recuaram para menos de metade, em comparação com o pico de janeiro de 2024. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, em Itália, onde os preços continuaram elevados.

No que se refere à produção, na Tunísia, as chuvas permitiram uma colheita recorde de mais de 400.000 toneladas. Espanha registou boas condições climatéricas, no início da época, mas a seca verificada no verão deverá levar a que a produção se mantenha estável. Na Grécia e na Turquia a colheita deverá ser inferior à do ano passado.

