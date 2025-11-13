Fidelidade lança 6.ª edição do Prémio Comunidade de 750 mil euros

A Fidelidade lançou a sexta edição do Prémio Fidelidade Comunidade, uma iniciativa que visa apoiar projetos sociais em todo o país. A seguradora irá disponibilizar 750 mil euros como forma de apoiar projetos nas áreas do envelhecimento ativo, da inclusão de pessoas com deficiência e da prevenção em saúde.

As candidaturas decorrem entre 3 e 28 de novembro, através do site oficial do prémio, e cada projeto pode receber entre 50 e 100 mil euros, cobrindo total ou parcialmente o investimento necessário.

A mais recente edição do Prémio Fidelidade e Comunidade quer “candidaturas em parceria entre organizações com áreas de atuação semelhantes, incentivando a colaboração e a criação de sinergias que contribuam para respostas mais estruturadas, inovadoras e resilientes junto das comunidades”, explicaram em comunicado.

A edição deste ano volta a organizar o Encontro Fidelidade Comunidade, desta vez com uma abordagem regional “com o objetivo de aproximar, valorizar e transformar as comunidades locais”. O primeiro encontro regional aconteceu em Samora Correia, no dia 11 de novembro, e o segundo acontece já no dia 18 de novembro, em Vila Nova de Gaia.

A Fidelidade vai ainda realizar uma sessão de esclarecimento online esta quinta-feira, às 15h00, para as entidades interessadas.

Desde a sua criação, em 2017, o Prémio Fidelidade Comunidade já recebeu 2.307 candidaturas, tendo apoiado 83 projetos com um investimento superior a 3 milhões de euros.