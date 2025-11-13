Mudanças na lei laboral

Governo entregou nova proposta à UGT, mas é “muito pouco” para desconvocar greve geral, diz Mário Mourão

  • Lusa
  • 17:57

"Não há ainda matéria em cima da mesa que deixe a UGT confortável para desmarcar a greve", disse Mário Mourão, que confirmou que o Governo entregou um novo documento.

O secretário-geral da UGT disse esta quinta-feira que, após o anúncio da greve geral, “surgiu uma nova proposta” da parte do Governo sobre a reforma laboral, mas avisou que é “muito pouco” para desmarcar a paralisação.

“Nós tivemos uma conversa com o Governo há dois ou três dias, em que já surgiu uma nova proposta”, afirmou Mário Mourão, lamentando que o documento só tenha surgido após ter anunciado que iam avançar com uma greve geral no dia 11 de dezembro, em convergência com a CGTP.

“Este documento já devia ter surgido há muito tempo”, criticou. Apesar de não querer detalhar o conteúdo da nova proposta do Governo, que ainda está “em análise” pela central sindical, o secretário-geral da UGT referiu que não é suficiente para desconvocar a greve prevista.

“Não há ainda matéria em cima da mesa que deixe a UGT confortável para desmarcar a greve”, avisou. “É muito pouco”, insistiu.

