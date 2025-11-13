Intermarché lança campanha de Natal protagonizada por Fábio Porchat

Com criatividade da Havas e produção da More Maria, a campanha conta com o humorista brasileiro Fábio Porchat para "celebrar o espírito natalício com humor e emoção".

O Intermarché lançou a sua nova campanha de Natal, que “celebra a dedicação e o espírito das famílias portuguesas”. O humorista brasileiro Fábio Porchat protagoniza “No Intermarché, o Natal é Coisa Séria”, naquela que é a sua primeira participação numa campanha portuguesa.

A nova campanha “dá continuidade à história da já conhecida família do Intermarché, que tem acompanhado os portugueses em vários momentos do ano. Desta vez, a família recebe uma visita muito especial: o primo do Brasil, interpretado por Fábio Porchat, que chega decidido a levar o Natal para outro nível. Com a sua energia característica e um olhar exigente sobre as tradições, o primo torna-se uma espécie de ‘guardião do Natal’, incentivando todos a fazer um upgrade às celebrações”, descreve-se em nota de imprensa.

“O Natal é uma época especial e das mais aguardadas do ano, em que o Intermarché quer reforçar o seu compromisso de estar junto das famílias portuguesas com produtos de qualidade e preços justos. Nesta campanha, quisemos celebrar o espírito natalício com humor e emoção, mostrando que, para nós, o Natal é realmente coisa séria — porque é feito de partilha, de dedicação e de muito carinho“, diz Pedro Gandum, diretor de marketing do Intermarché, citado em comunicado.

A campanha pretende “reforçar a mensagem central do Intermarché”, que defende que “levar o Natal a sério é cuidar dos detalhes e das pessoas — a mesma dedicação com que a marca quer estar presente na mesa e no dia a dia de todos”, aponta-se ainda em nota de imprensa.

Com criatividade da Havas e produção da More Maria, a campanha marca presença até ao final do ano em televisão — com cinco filmes, apresentados como pequenos episódios –, estendendo-se a rádio, outdoor, digital e ativações em loja. O planeamento de meios foi da UM.