Investimento de 18,5 mil milhões é “ponto de partida para liderança de Portugal na IA”

O ministro da Economia e da Coesão Territorial sinalizou esta quinta-feira que investimentos como o da Start Campus em Sines, e a compra de milhares de processadores da Nvidia para esse data center, anunciada esta semana pela Microsoft, no valor de dez mil milhões de dólares, são “o ponto de partida para a liderança de Portugal na inteligência artificial”.

Num discurso lido a partir de um púlpito no palco principal da Web Summit, depois de uma visita à feira tecnológica, Manuel Castro Almeida falou num investimento acumulado “de 18,5 mil milhões” em IA em Portugal, “em conjunto com outras manifestações de interesse em curso”. Em causa estarão os dez mil milhões de dólares anunciados pela Microsoft e 8,5 mil milhões de euros previstos pela Start Campus para o campus junto à antiga central da EDP.

O ministro convidou ainda os empreendedores da conferência a “investirem em Portugal, inovarem em Portugal e viverem em Portugal”. “Aqui irão encontrar estabilidade, talento e oportunidades”, assegurou, depois de também ter referido que os investimentos no país “encontram um ambiente económico forte, uma Administração Pública e uma transição digital em curso”.

“Em Portugal, a inovação é livre, a ciência é respeitada, a tecnologia é estimulada, o risco é compreendido. O Governo não controla a inovação, o Governo estimula a inovação”, disse Castro Almeida. “Temos uma estratégia para a inteligência artificial, temos uma estratégia para a inovação industrial e temos políticas que encorajam as startups”, disse o ministro, a ‘vender’ o país aos investidores estrangeiros.

Neste campo, o ministro da Economia sublinhou ainda a intenção do Banco de Fomento de atrair, também para Sines, uma das gigafábricas de IA que a Comissão Europeia quer construir, “em conjunto com investidores privados e universidades”. Este empreendimento, de quatro mil milhões de euros, ainda depende de o país vencer uma candidatura a um concurso que deverá ser lançado até ao final do ano.

“Estes projetos alinham-se com a estratégia do Governo de tornar Portugal um líder inovador e digital, tirando partido da nossa localização e recursos, demonstrando a confiança que as empresas têm na capacidade de o país ser um líder de inovação em IA”, indicou.

(Última atualização às 16h58)