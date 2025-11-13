Javier Tebas reforça a liderança da LALIGA na China durante a viagem oficial dos Reis de Espanha

Como parte da delegação empresarial que acompanhou os Reis, Tebas participou em reuniões importantes em Chengdu e Pequim, onde destacou o papel do futebol como motor de cooperação entre os dois países. Durante a sua intervenção, destacou como a experiência e o modelo da LALIGA, reconhecidos tanto no âmbito desportivo como económico, continuam a ganhar relevância em mercados-chave como o chinês.

Um dos momentos mais marcantes foi a sua intervenção no Fórum Espanha-China, um evento organizado pelo ICEX, pela CEOE Internacional e pela Câmara de Comércio de Espanha. Nesta ocasião, o presidente da LALIGA apresentou os resultados alcançados na China durante a última década, sublinhando que a LALIGA conseguiu tornar-se uma marca de referência no país asiático. «A LALIGA está há mais de dez anos na China, aproximando o seu futebol dos adeptos e ajudando no desenvolvimento do futebol local», afirmou Tebas, que também destacou a importância deste mercado como um pilar estratégico na expansão global da LALIGA.

A participação da LALIGA neste tipo de fóruns e a sua colaboração contínua com entidades como a Chinese Professional Football League (CFL) são prova da consolidação da LALIGA espanhola na China. Desde 2015, a LALIGA tem trabalhado em estreita colaboração com as autoridades locais para promover o crescimento do futebol no país, com iniciativas que incluem assessoria em governança e o impulso de academias, como a LALIGA Academy Shanghai, que forma jovens talentos sob os valores e a metodologia da LALIGA.

Além disso, a relação da LALIGA com a China foi reforçada em maio deste ano com a assinatura de um acordo de cooperação entre a LALIGA e a CFL, que se estenderá até 2029, através do qual se busca impulsionar o desenvolvimento do futebol chinês em áreas-chave como a formação de treinadores, a regulamentação económica dos clubes e a sustentabilidade a longo prazo da liga.

A nomeação de Tebas, em maio deste ano, como primeiro conselheiro estrangeiro da liga chinesa não é apenas um reconhecimento do seu trabalho à frente da LALIGA, mas também um claro reflexo do impacto positivo do modelo da LALIGA na economia e no desporto chinês, consolidando a sua posição como uma das referências internacionais do futebol.